الأربعاء 11 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تفاصيل خطاب إنفانتينو إلى أبو ريدة لتهنئته برئاسة اتحاد الكرة

إنفانتينو
إنفانتينو

هانى أبو ريدة، تقدم السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، والجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بالتهنئة للمهندس هاني أبوريدة، عضو مجلس الفيفا والمكتب التنفيذي للكاف، بانتخابه هو وقائمته لقيادة اتحاد الكرة المصري خلال السنوات الأربعة المقبلة وحتى عام ٢٠٢٨.

أبو الفيفا مفتوحة أمامك للتطوير

وقال إنفانتينو في خطابه لرئيس اتحاد الكرة المصري الجديد، إنه يثق في أن خبرته وقيادته ستقود الكرة المصرية واللعبة الشعبية الأولى إلى التطور والتقدم، وأن وجوده على رأس قيادة الكرة في مصر، ستساعد الفيفا على تحقيق أهدافها في تطوير اللعبة في مصر، وأبواب الفيفا مفتوحة دائما أمامه لمناقشة أي تطوير في كرة القدم مستقبلا بخوص الكرة المصرية.

وأضاف إنفانتينو، أنه يود كذلك تهنئة نائب الرئيس ومجلس الإدارة المنتخب الجديد لكرة القدم المصرية، متمنيا أن يساعد هذا المجلس في مواجهة جميع التحديات المقبلة والنجاح في قيادة الكرة المصرية للوصول إلى وضعها المميز مستقبلا.

موتسيبي يهنيئ أبو ريدة

فيما أكد موتسيبي رئيس الكاف في خطابه للمهندس هاني أبوريدة، أنه يتوجه بالتهنئة لكافة أعضاء مجلس الإدارة المنتخب الجديد، مشددا أن كرة القدم المصرية والأفريقية، تسعد بوجود شخص مثل أبوريدة معها يمتلك كل هذه الخبرات والطموح.

وأضاف موتسيبي أنه يود شكر أبوريدة بشكل شخصي على كافة النصائح التي حصل عليها منه طوال السنوات الماضية، وأنه يتطلع لمزيد من العمل المتواصل مستقبلا، من أجل تطوير كرة القدم في مصر وقارة أفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هاني ابو ريدة انفانتينو موتسيبي الفيفا انتخابات اتحاد الكره

مواد متعلقة

شاهد، تجهيزات كونجرس الفيفا استعدادًا لإعلان تنظيم السعودية لكأس العالم 2034

الفيفا والكاف يهنئان أبو ريدة على فوزه برئاسة اتحاد الكرة

مجلس هاني أبو ريدة يعقد اليوم أول اجتماعاته باتحاد الكرة

الأهلي يهنئ هاني أبو ريدة بعد فوزه رسميا برئاسة اتحاد الكرة

الأكثر قراءة

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه بتعاملات الأربعاء 11 ديسمبر 2024

ارتفاع سعر الدولار بالبنوك المصرية بمنتصف تعاملات الأربعاء 11 ديسمبر 2024

تعرف على المدرب الأقرب لتدريب الزمالك بعد رحيل جوميز

أبرزها سداد 214 مليار جنيه للتأمينات، رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة

الفتح السعودي يرسل للزمالك قيمة الشرط الجزائي بعقد جوميز

قصة غريبة حدثت في بيت ابن حنبل، عندما صلى الشافعي الفجر بغير وضوء

8 قرارات عاجلة لرئيس الوزراء اليوم، تعرف عليها

جوميز يعلن رسميًّا رحيله عن نادي الزمالك

منوعات

المزيد

اختفى في لبنان قبل 9 أشهر، العثور على جثة شاب أردني بسوريا

عالم روسي يدعو للحد من مدة الرحلات الفضائية لهذا السبب

تحليل الجينات ينفي صلة أحد المفرج عنهم من صيدنايا بعشيرة أردنية

سيلينا جوميز: أريانا جراندي تواصلت معي بعد ترشيحي لجوائز جلولدن جلوب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البوري والمرجان والسبيط في سوق العبور

سعر الأرز اليوم الأربعاء 11- 12- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مفقودون ووفيات وناجون ومشاهد إنسانية.. ماذا حدث في حادث غرق ميكروباص الإبراهيمية؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سبب التكبير عند الانتهاء من سورة الضحى وأسمائها وفضائلها

تفسير رؤية الهدهد في المنام وعلاقتها بتحسين الوضع المالي

قصة غريبة حدثت في بيت ابن حنبل، عندما صلى الشافعي الفجر بغير وضوء

المزيد
الجريدة الرسمية