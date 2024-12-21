مصدر: هاني أبو ريدة اجتمع مع أعضاء اتحاد الكرة بمنزله مساء الجمعة

كشف مصدر مطلع بـ اتحاد الكرة، أن هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، عقد جلسة مع أعضاء مجلس الجبلاية مساء الجمعة بمنزله القريب من مدينة 6 أكتوبر، لمناقشة وحسم بعض الملفات الساخنة المطروحة على طاولة إجتماع المجلس في اجتماعه المقبل.

وبحسب المصدر، فإن هاني أبو ريدة فضل حسم بعض الملفات المهمة خلال الجلسة الودية التي عقدت مساء اليوم بمنزله، على أن يستكمل المجلس مناقشة بعض الملفات الأخرى خلال الاجتماع الرسمي للمجلس، المحدد له الأحد المقبل.

ملفات تم حسمها في جلسة منزل أبو ريدة

ووفقًا للمصدر، فإن اجتماع الجمعة بمنزل أبو ريدة شهد حسم ملف الخبير الأجنبي لترأس لجنة الحكام، كما شهد حسم مصير منصب المدير التنفيذي في اتحاد الكرة، وأيضا مصير البرازيلي ميكالي المدير الفني لمنتخب 2005.

مجلس هاني أبو ريدة، فيتو

ملف المنتخبات والاستعداد لأمم إفريقيا

وبحسب المصدر، فإن مجلس الجبلاية حسم بعض القرارات الهامة بشأن المنتخبات الوطنية في مرحلة الشباب والناشئين، وأهمها تقليص عدد المنتخبات التي تم تشكيلها خلال فترة ولاية المجلس السابق بقيادة جمال علام.

كما ناقش المجلس برنامج إعداد منتخبي الشباب والناشئين مواليد 2005 و2008، الذين يستعدان لبطولة أمم إفريقيا في كوت ديفوار والمغرب على الترتيب.

تطوير المسابقات المحلية وملف التحكيم

ويشهد اجتماع مجلس اتحاد الكرة الأحد المقبل، مناقشة تطوير المسابقات المحلية، وعلى رأسها الدوري الممتاز وكأس مصر، وعودة الجماهير لحضور المباريات بالسعة الكاملة للملاعب، وأيضًا آخر تطورات ملف التعاقد مع خبير أجنبي لتولي رئاسة لجنة الحكام، إلى جانب تطوير تقنية الـVAR المستخدمة في المباريات.

ويسعى المجلس الجديد، برئاسة أبو ريدة، لوضع استراتيجية شاملة للنهوض بمنظومة كرة القدم المصرية على كل المستويات، بدءًا من تطوير البنية التحتية، إلى جانب تعزيز حضور المنتخبات الوطنية في المحافل الدولية.

ومن المتوقع أن يشهد اجتماع المجلس الجديد مناقشة إعادة هيكلة بعض اللجان التنفيذية داخل اتحاد الكرة.

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