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رياضة

حسام عاشور يطرق أبواب الأهلي من جديد

حسام عاشور، فيتو
حسام عاشور، فيتو

حسام عاشور، أثارت تصريحات حسام عاشور عن النادي الأهلي، تعاطف جماهير القلعة الحمراء، خاصة وأن اللاعب يمتلك مشوار طويل من البطولات والإنجازات مع المارد الأحمر.

حسام عاشور يغازل القلعة الحمراء

وقال حسام عاشور في تصريحات صحفية: "هناك وسطاء يتواصلون مع إدارة الأهلي حاليًّا، وأتمنى أن تكون هناك جلسة من أجل عودتي لبيتي مرة أخرى، وأنا تحت أمر الأهلي في أي مكان، سواء في التدريب أو الإدارة، وحاليًا أحصل على دورات".

وتابع: "تحدثت مع خالد مرتجى أمين صندوق النادي الأهلي، بعد حديثه عني، والنادي الأهلي بيتي، وكنت أجلس في النادي أكتر من التواجد في منزلي، واستمريت في النادي 20 عامًا، وله فضل عليَّ وجمهور أفضل جمهور".

وواصل: "مع احترامي للاتحاد السكندري، لن ألعب كرة بعد رحيلي من الأهلي، والأهلي حاجة كبيرة جدًّا جدًّا وعرفت الفرق بين النادي وأي نادي تاني في كل شئ والفرق شاسع".

حسام عاشور ينتظر عفو الأهلي

وينتظر حسام عاشور موافقة إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب من أجل العودة للأهلي من جديد ولكن هذه المرة من بوابة العمل الإداري والفني، بعيدا عن الملعب.

وكشف مصدر داخل الأهلي، أن حالة التعاطف الجماهيرية مع اللاعب قد تدفع إدارة النادي الأهلي للموافقة على تولي أحد المهام الإدارية داخل قطاع كرة القدم، والأقرب من بوابة الناشئين.

أزمة حسام عاشور مع النادي الأهلي

وبدأت أزمة حسام عاشور مع إدارة النادي الأهلي في عام 2020؛ إذ أصر اللاعب على الاستمرار في اللعب على الرغم من رفض المدير الفني السويسري رينيه فايلر، الذي كان في ذلك الوقت غير مقتنع بمستواه الفني.

ورفض حسام عاشور عرض النادي الأحمر للاعتزال داخل النادي، الذي كان يتضمن إقامة مباراة اعتزال مع أحد الفرق الكبرى، بالإضافة إلى خوض فترة معايشة في أحد الأندية الأوروبية وتولي منصب داخل النادي.

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