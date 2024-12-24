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رياضة

طه إسماعيل يكشف احتياجات النادي الأهلي وسر إعجاز محمد صلاح

محمد صلاح لاعب نادي
محمد صلاح لاعب نادي ليفربول ومنتخب مصر، فيتو

قال الكابتن طه إسماعيل، نجم النادي الأهلي السابق، "إن الجماهير لها حق كبير على النادي الأهلي، ولا يجب توجيه اللوم إليهم على أي تصرف أو ردود أفعالهم الغاضبة؛ لأنها تسعى لتحقيق فريقها المكسب باستمرار، وخسارة باتشوكا كانت صدمة كبيرة للجميع؛ لأننا كنا نأمل ملاقاة ريال مدريد".

احتياجات النادي الأهلي في يناير 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أن النادي الأهلي بحاجة إلى مدافع قوي بديلا لمحمد عبد المنعم ورأس حربة أو جناح بمهام رأس الحربة وذلك خلال الانتقالات الشتوية.

إعجاز محمد صلاح مع ليفربول

وأكد طه إسماعيل "أن ما يقوم به محمد صلاح مع ليفربول بمثابة إعجاز، عند أول لمسة خطيرة يظهر حتى لو كان مختفيا طوال المباراة، هو خليط ما بين الموهبة والتدريب والالتزام وهو أول لاعب يدخل الجيم وآخر لاعب يخرج منه".

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ولفت إلى أن محمد صلاح خلال 7 سنوات متواصلة هو هداف نادي ليفربول ونجمها الأول وهذا نتاج تعب وجهد والتزام وتدريب.

 

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