ننشر توصيات ملتقى ميركادو للخضر والفاكهة المجففة في الأقصر

شهدت محافظة الأقصر اليوم الثلاثاء، تدشين فعاليات الملتقى التسويقي الأول للخضر والفاكهة المجففة «ميركادو» برعاية مؤسسة ساويرس للتنمية وبالشراكة مع سفارة اليابان وبالتعاون مع مؤسسة تنمية الأسرة المصرية، ضمن مشروع تحسين انتاجية وسلاسل قيمة محصول الطماطم.

ختام فعاليات ملتقى ميركادو للخضر والفاكهة المجففة بالأقصر



هذا وقد أوصى ملتقى ميركادو في ختام فعالياته بضرورة تكوين اتحاد لمزارعي ومنتجي ومصدري الطماطم ودعم البنية التحتية لسلاسل التدريب وتنظيم تدريبات متخصصة للعاملين علي تقنيات التغليف والتعبئة وتوفير مقومات عمليات التصنيع النهائية لتعزيز الاستفادة من القيمة المضافة مع الاهتمام بالزراعات التعاقدية وخلق علاقة قوية مع المزارعين، والاهتمام بالبحث والتطوير في مجال الزراعة الآمنة.

كما أكد الملتقى ضرورة التركيز علي تطوير عمليات التجميع وخلق تكتل من المزارعين والمنتجين لتحقيق سعر عادل للمنتج، مع التوجه نحو استخدام مبيدات آمنة، ورسم خريطة زراعية تضمن تنوع المحاصيل وعدم الاعتماد على محصول واحد.

وحث الملتقى على الاهتمام بسلامة الغذاء من خلال خلال التدريب ودعم الكيانات العاملة فى هذا المجال والمساهمة فى الاقتصاد الفعال بما يساهم فى زيادة الدخل من العملة الصعبة.

يشار إلى أن الملتقى شارك فيه أكثر من 100 مشارك ما بين جهات حكومية وأفراد ومزارعين وبنوك ومنتجين وشركات تسويق زراعي واستيراد وتصدير، وتجارة داخلية الي جانب مقدمي الخدمات المالية وغير المالية والهيئات المهتمة بمجال الزراعة والاستثمار وممثلي الجمعيات الإنتاجية الزراعية والتعاونيات الزراعية، يهدف إلى تحقيق رؤية مصر 2030، وخلق شراكات تعزز قطاع التصنيع الزراعي بين شركاء الملتقى بما يحقق رواج اقتصادي وتحسين دخل المزارعين، ودعم الشركات ومقدمي الخدمات.

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