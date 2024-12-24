بدء قداس عيد الميلاد للأقباط الكاثوليك في الأقصر (فيديو)

قدمت بوابة «فيتو» بثا مباشرا رصدت فيه قداس عيد الميلاد المجيد من داخل كنيسة الفرنسيسكان الكاثوليكية بوسط مدينة الأقصر، اليوم الثلاثاء، بعد فترة صوم استمرت لمدة 15 يومًا بدءا من 10 ديسمبر الجاري وحتى ليلة العيد يوم 24 ديسمبر.

الأقباط الكاثوليك بالأقصر يحتفلون بعيد الميلاد المجيد

ووسط أجواء من الفرحة والبهجة انطلقت الصلوات والقداس الإلهي بحضور الأب ميلاد جودة رئيس الدير الفرنسيسكان، والأب شنودة نصيف مدير المدرسة، والأب فرانسيس راعي إسنا، والأب أيوب راعي أرمنت.

في هذا الصدد يترأس الأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، قداس عيد الميلاد المجيد 2024 بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر، مساء اليوم 24 ديسمبر الجاري وسط حضور عدد من الشخصيات العامة والمسؤولين للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، وكانت الكنيسة الكاثوليكية قد بدأت صوم الميلاد يوم 10 ديسمبر استعدادًا لاستقبال ميلاد المسيح وسط تنظيم عدد من الأنشطة والقداسات، كما تخللت فترة الصوم تلك استقبال الأنبا إبراهيم إسحاق عددًا من المهنئين بعيد الميلاد، إذ استقبل خدمة الشباب بالإيبارشية البطريركية، شمامسة الإيبارشية البطريركية، وفد مكتب التعليم المسيحي.



فيما تحتفل الكنيسة الكلدانية بمصر، بعيد الميلاد المجيد عن طريق إقامة قداسين أحدهما في 24 ديسمبر، والآخر صباح اليوم التالي 25، فيما تحتفل كنيسة الروم الكاثوليك بمصر، بالعيد عن طريق إقامة قداسين أحدهما صباح يوم 24 ديسمبر الجاري، والآخر مساء اليوم.

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