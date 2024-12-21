السبت 21 ديسمبر 2024
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حوادث

إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بحدائق أكتوبر والخدمات الأمنية تسير حركة الطريق

تصادم سيارتين ووقوع
تصادم سيارتين ووقوع مصابين في الهرم،فيتو

تواصل الخدمات المرورية بقطاع مرور الجيزة من تسيير حركة المركبات أعلى الطريق فى منطقة حدائق أكتوبر دائرة قسم الهرم، بعدما تسبب حادث تصادم ميكروباص وسيارة ربع نقل، عن شلل مروري وإصابة 8 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، وتم رفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة، للوقوف على ملابسات الواقعة.
 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى الطريق نطاق دائرة قسم الهرم بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وبانتقال القوات لمكان الحادث تبين حادث تصادم ميكروباص وسيارة ربع نقل، ووجود مصابين.

مصرع 3 أشخاص في حريق سيارة أعلى الطريق الدائري الأوسطي


في ذات السياق لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في حريق اندلع في  سيارة ملاكي  أعلى  الطريق الدائري الأوسطي، وتم نقل جثامينهم إلى أقرب مستشفى، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من النجدة بخصوص الحريق، وانتقلت على الفور إلى موقع الحادث، وعند الوصول، تبين أن السيارة قد تعرضت للاحتراق بشكل كامل، حيث تفحمت مقدمتها نتيجة اشتعال النيران فيها.

 

وما زالت أجهزة البحث والمعمل الجنائي تواصل فحص السيارة لمعرفة سبب الحريق، وتم تحرير المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

مصرع 3 أشخاص في حريق سيارة أعلى الطريق الدائري الأوسطي

السيطرة علي حريق سيارة بطريق الأوتوستراد

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الخدمات المرورية حركة المركبات قسم الهرم منطقة حدائق اكتوبر

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