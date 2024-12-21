السبت 21 ديسمبر 2024
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حوادث

السيطرة علي حريق سيارة بطريق الأوتوستراد

تفحم سيارة ملاكي
تفحم سيارة ملاكي بطريق الاتواستراد،فيتو

تمكنت قوات الدفاع المدني بقطاع الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة علي حريق سيارة اشتعلت بها بالقرب من نفق شارع النصر على طريق الأوتوستراد، دون وقوع إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق داخل سيارة، علي الفور انتقلت أجهزة الأمن مصحوبة بسيارة إطفاء وإسعاف تحسبا لوجود مصابين.

وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب الحريق هو انفجار التنك الخاص بالسيارة مما أدى لاشتعالها بينما نجا قائدها.

وتواصل الخدمات المرورية المنتشرة بالطريق سحب السيارة وانتظام حركة المركبات بعدما شهد الطريق زحاما مروريا بسبب الحادث، وتحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

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قوات الدفاع المدني الحماية المدنية نفق شارع النصر عمليات النجدة

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