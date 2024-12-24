السيطرة على حريق شب في عقار بعين شمس

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في السيطرة على حريق هائل شب في عقار سكني بدائرة عين شمس، دون وقوع إصابات.

ويواصل فريق من المعمل الجنائي فحص آثار الحريق ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل عقار بمنطقة عين شمس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بـ 5 سيارات إطفاء، وتبين أن النيران التهمت الطابق الأرضي وتمت محاصرة الحريق وإخماده، دون وقوع إصابات.



وكانت قد نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على حريق شقة سكنية داخل كمبوند بأكتوبر الجديدة، ويواصل فريق المعمل الجنائي فحص آثار الحريق للوقوف على ملابسات الحادث عقب انتهاء المطافئ من عمليات التبريد، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقى أجهزة البحث الجنائي بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق شقة في كمبوند شهير بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وتم الدفع بسيارتين إطفاء ونجحت في اخماده، وتواصل المباحث جمع التحريات وتفريغ الكاميرات المحيطة بموقع الحادث.

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