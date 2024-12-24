مباحث الجيزة تكثف جهودها لكشف ملابسات مصرع شخص يحمل جنسية دولة عربية ببولاق الدكرور

تكثف مباحث الجيزة جهودها لكشف ملابسات واقعة مصرع شخص يحمل جنسية دولة عربية إثر سقوطه من الطابق الثالث بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الحادث.

وكان رئيس مباحث بولاق الدكرور قد تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة بجوار مدرسة الكرنك.

وفور انتقال المقدم أحمد عصام رئيس مباحث بولاق الدكرور، تبين له من خلال الفحص ومناقشة شهود العيان تبين مصرع يحمل جنسية دولة عربية اختل توازنه وسقط من الدور الثالث. وتم فرض كردون بمحيط الجثة انتظارًا لوصول النيابة العامة للمعاينة



تكثف المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على طفل رضيع أمام مسجد بإحدى الشوارع الرئيسية بدائرة قسم شرطة الهرم، وعليه آثار كدمات وجروح في وجهه، وذلك من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث.

العثور على طفل رضيع أمام مسجد بالهرم

وعلى جانب آخر كانت أجهزة الأمن عثرت على طفل رضيع مربوط بالحبل السري، أمام مسجد بمنطقة الهرم، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة محمد الشرقاوي، إخطارًا من رئيس مباحث الهرم المقدم مصطفى الدكر، يفيد بالعثور على طفل رضيع لقيط بدائرة القسم.

على الفور، انتقل معاون المباحث النقيب أحمد عبادة إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على طفل رضيع مربوط بالحبل السري وبه إصابات بالوجه، أمام مسجد بالهرم.

تم نقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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