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بالأسماء، إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالدقهلية

نقل مصابين، فيتو
نقل مصابين، فيتو

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكل مع توك توك أمام استاد شربين في محافظة الدقهلية.

تلقى اللواء حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة شربين بوقوع حادث تصادم وإصابة 5 أشخاص.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث مركز شرطة شربين لمكان الحادث وبالفحص تبين إصابة كل من: 

-إيمان رضا رمضان صالح عبد الحفيظ، 14 سنة بكدمات وسحجات بالجسم 

-  رضا رمضان صالح عبد الحفيظ، 47 سنة بكسر مضاعف بالفخذ الأيسر وجروح بالوجه 

- شريفة سعد صديق، 23 سنة بكسر مضاعف بالفخذ الايمن واشتباه بخلع بالكتف الأيسر 

- هاجر سعد صديق، 19 سنة باشتباه كسر بالقدم اليمنى 

-رودينا هشام جابر، 7 سنوات بسحجات وكدمات بالجسم، وتم نقل المصابين لمستشفى شربين.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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