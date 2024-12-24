محافظ الدقهلية مهنئا الأقباط بعيد الميلاد: الشعب المصري المدافع الأول عن استقرار الوطن

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أن الشعب المصري بكافة أطيافه هو المدافع الأول عن أمن واستقرار الوطن، فمن خلال وحدته وتمسكه وحبه لوطنه لن يستطيع أحد النيل أو العبث بمقدرات وحدود وأمن هذا الوطن.

الشعب المصري بكافة أطيافه هو المدافع الأول عن أمن واستقرار الوطن

وقال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية: بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء الجهاز التنفيذي وشعب الدقهليه اتقدم بخالص التهاني القلبية للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.



وقام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء يرافقه القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط الكاثوليك والروم الأرثوذكس بالمنصوره بمناسبة عيد الميلاد المجيد.



ورافق " المحافظ " خلال تقديم التهنئة الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة، واللواء خالد عيد رئيس جهاز المخابرات العامة لمنطقة شرق الدلتا، واللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية، والعميد أركاب الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة، والعقيد أحمد المرسي وكيل مكتب المخابرات الحربيه بالدقهليه، والنائبة ولاء عبدالفتاح عضو مجلس النواب، والشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف.

وجاء بحضور الدكتور محمد رشوان رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بالدقهليه، والمهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحه، والدكتوره ماجده جلاله وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور السيد حسنين مدير مديرية الطب البيطري، ومحمد أمين رئيس حي شرق المنصوره، والأستاذ أحمد عبدالعظيم رئيس حي غرب المنصوره.

الكنائس المستهدفة في زيارة المحافظ

وشلمت زيارة " محافظ الدقهلية" للكنائس كنيسة المسيح الملك للأقباط الكاثوليك بشارع المختلط، وكنيسة الروم الكاثوليك بشارع السكه القديمه، وكنيسة الروم الأرثوذكس بسور المحطه، حيث كان في استقباله رؤساء الكنائس القمص برنابا منسي، والقمص مكاريوس جاويش، والقمص ثيودورس بيوك.



وقال " مرزوق " بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء الجهاز التنفيذي وشعب الدقهليه اتقدم بخالص التهاني القلبية للأخوة الأقباط الكاثوليك والروم الأرثوذكس بمناسبة عيد الميلاد المجيد داعيا المولي عز وجل أن يمن علي مصرنا الحبيبة بنعمة الأمن والأمان.

نحتفل مع شركاء الوطن بعيدهم المجيد

كما قال " المحافظ " جئنا اليوم لنحتفل مع شركاء الوطن بعيدهم المجيد في ملحمة وطنية لا تشهدها دوله سوي مصر، مما يدل علي عظمة وحضارة الشعب المصري الذي لن تستطيع أي جهات خارجية النيل من امنه ووحدته.

الشعب المصري ضرب أروع الأمثلة في الوحدة الوطنية

وأكد " مرزوق " أن الشعب المصري ضرب أروع الأمثلة في الوحدة الوطنية والمحبة والتأخي مسلمين واقباط وخير دليل هو تبادل التهاني والتبريكات بالأعياد الدينيه والوطنيه.

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