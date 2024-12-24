يورتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة فاركو في الدوري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز عن قائمة لقاء فريق فاركو في الدوري الممتاز.

ويحل فاركو ضيفا على بيراميدز في الثامنة من مساء غدا الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في لقاء الجولة السادسة من بطولة الدوري.

قائمة بيراميدز في مواجهة فاركو

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد ميهوب - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - يوسف أسامة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي

وكشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن الغيابات في صفوف الفريق قبل لقاء فاركو في الدوري الممتاز.

غيابات بيراميدز أمام فاركو

أوضح المنيري أن الغيابات تتمثل في كل من:

رمضان صبحي والذي يعاني من إصابة في العضلة الضامة ويتم تأهيله حاليا مع الجهاز الطبي.

أحمد سامي والذي يعاني من شد في السمانة تعرض له خلال لقاء الإسماعيلي.

أسامة جلال والذي يعاني من شد في الخلفية، ويجري حاليا برنامجه التأهيلي.

مهند لاشين والذي يغيب للمباراة الثانية على التوالي بسبب إصابة في الركبة.

محمود دونجا والذي يجري التأهيل من إصابة الركبة.

محمد رضا بوبو والذي يعاني من نزلة برد.

موعد مباراة بيراميدز وفاركو والقناة الناقلة

ويلتقي فريق بيراميدز نظيره فاركو في الـ 8 مساءً غدا الأربعاء باستاد الدفاع الجوي استاد 30 يونيو ضمن لقاءات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري للدوري المصري.

ترتيب بيراميدز وفاركو

ويحتل فريق بيراميدز المركز الرابع برصيد 8 نقاط جمعها من خوض 5 مباريات ويحتل فاركو المركز الثامن برصيد سبع نقاط.

مباراة بيراميدز والإسماعيلي

وتعادل فريقا الإسماعيلي وبيراميدز بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على استاد الإسماعيلية في إطار مواجهات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز هدف الإسماعيلي مروان حمدي في الدقيقة 29، وتعادل أسامة جلال لفريق بيراميدز في الدقيقة 45.

بيراميدز علي صفيح ساخن

ويعيش نادي بيراميدز حالة من الغليان وعدم الاستقرار، الأمر الذي أدى إلى تراجع نتائجه بشكل كبير محليا بالدوري المصري وأفريقيا بدوري الأبطال.

ونجحت فيتو في معرفة سبب هذا التراجع الذي يشهده الفريق من أحد مصادرها، والذي أكد أنه نتاج طبيعي نتيجة غضب وعدم تركيز اللاعبين.

أزمات بنادي بيراميدز

وأكد المصدر لـ “فيتو” أن تأخر صرف مستحقات اللاعبين منذ فترة طويلة يعد سببا رئيسيا في تراجع مستوى ونتائج الفريق السماوي.

وكشف المصدر أيضا أن لاعبي بيراميدز لم يحصلوا على مكافأة الفوز بلقب كأس مصر موسم 2023/2024 أغسطس الماضي على حساب فريق زد حتى الآن.

وكشف المصدر لـ “فيتو” أيضا أن اللاعبين لم يحصلوا على أي مكافآت فوز بـ دوري أبطال أفريقيا وأيضا الدوري المحلي للموسم الحالي في مفاجأة غير متوقعة لا سيما أن بيراميدز معروف بميزانيته الضخمة ومصاريفه المبالغ فيها.

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