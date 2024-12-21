الدوري الممتاز، بيراميدز يخطف التعادل أمام الإسماعيلي بالشوط الأول

تعادل فريقا الإسماعيلي وبيراميدز بهدف لكل منهما بالشوط الأول من المباراة المقامة الآن على استاد الإسماعيلية في إطار مواجهات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة بيراميدز والإسماعيلي

أحرز هدف الإسماعيلي مروان حمدي في الدقيقة 29 وتعادل أسامة جلال لفريق بيراميدز في الدقيقة 45.

تشكيل الإسماعيلي أمام بيراميدز

حراسة المرمى: كمال السيد.

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، عماد حمدي، محمد نصر

خط الوسط: محمد بيومي، محمد حسن، إريك تراوري

خط الهجوم: نادر فرج، خالد النبريصي، مروان حمدي

ماييلي يقود هجوم بيراميدز في مواجهة الإسماعيلي

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الإسماعيلي في بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - علي جبر - محمد رضا بوبو - عبد الرحمن مجدي - طارق علاء - كريم حافط - صديق إيجولا - مروان حمدي - دودو الجباس

ترتيب الإسماعيلي وبيراميدز

ويحتل فريق الإسماعيلي المركز الرابع عشر في ترتيب دوري nile برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز وتعادل وهزيمتين، سجل لاعبو الدراويش هدفًا، واستقبلت شباكهم هدفين.

ويحتل بيراميدز الترتيب السادس برصيد سبع نقاط جمعها من خوض أربع مباريات.

ويمنح الفوز بيراميدز فرصة العودة للمربع الذهبي ومزاحمة الزمالك بالمركز الثاني.

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