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رياضة

الهداف التاريخي للمنتخب، رئيس إيران يعفو عن الأسطورة علي دائيز

علي داىي
علي داىي

أصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تعليمات إلى وزير الرياضة برفع العقوبة المفروضة على أسطورة كرة القدم علي دائيز.

 

العفو عن علي دائي

وبحسب ما ذكرت صحيفة "اعتماد" الإيرانية فأنه بموجب هذه الخطوة سيتمكن دائي من العودة إلى كرة القدم فيما ويرى البعض أن هذه الخطوة تستهدف تهدئة الاحتجاجات السياسية في البلاد.


وجرى حرمان دائي من ممارسة أي أنشطة تتعلق بكرة القدم من قبل السلطات بعد إظهار دعمه للمتظاهرين خلال الموجة الاحتجاجية الواسعة ضد الحكومة في سبتمبر 2022 عقب وفاة السيدة الإيرانية الكردية مهسا أميني.

وتوفيت أميني في قسم الشرطة عقب القبض عليها بسبب انتهاك قواعد الزي الإسلامي الصارمة.

ووفقا لتقارير إعلامية فإن دائي كان يتم اعتباره مرشحا لتولي منصب رئيس اتحاد الكرة الإيراني لكنه رفض هذا العرض.

ولعب دائي في ألمانيا عبر أندية أرمينيا بيلفيلد وبايرن ميونخ وهيرتا برلين بين عامي 1997 و2002.

ويعتبر دائي اللاعب الأكثر ظهورا بقميص منتخب إيران بعد مشاركته في 149 مباراة دولية، وهو ثالث أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف مع المنتخبات الوطنية على مر التاريخ بعد تسجيله 109 أهداف، متأخرا عن البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل 135 هدفا والأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل 112 هدفا.

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الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الرئيس الإيراني ليونيل ميسي

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