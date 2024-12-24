وكيل زراعة الأقصر: ملتقى التسويق للخضر والفاكهة المجففة حلقة وصل بين المزارع والمسؤولين (فيديو)

قال الدكتور جابر الكلحي وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالأقصر: إن المحافظة شهدت خلال الأيام الماضية زيارة الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومن خلالها وجه بالتواصل الدائم المستمر والسريع مع المزارعين في القرى والحقول.

وأضاف الكلحي من ملتقى التسويق الأول للخضر والفاكهة المجففة ميركادو: إن الملتقى يأتي كحلقة وصل بين المسؤول والمزارع لتحقيق رؤية وزير الزراعة وتوجيهاته الأخيرة، مشيرا إلى أن محافظة الأقصر تتميز في محصول الطماطم خاصة مركز إسنا، الذي يضم أكثر من 12.5 ألف فدان للعروة الشتوية التي تغطي الاستهلاك المحلي ومن التصدير خارجيا.

وأكد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الأقصر أن زراعة الطماطم تلعب دورًا كبيرًا في خلق فرص عمل للشباب وتمكين المرأة، كما نقوم بوضع حلول لكافة المشاكل والتحديات التي تواجه المزارعين وذلك بهدف إنتاج كميات كبيرة مما يزيد من نسب الدخل القومي.

انطلاق فعاليات ملتقى ميركادو بمحافظة الأقصر

وحضر فعاليات ملتقى ميركادو الدكتورة سهير المصري مديرة مؤسسة تنمية الأسرة المصرية، والدكتور سمير حجازي رئيس إتحاد الجمعيات الأهلية، والدكتور جابر الكلحي وكيل وزارة الزراعة في الأقصر، والدكتور محمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم، وذلك برعاية مؤسسة ساويرس للتنمية وبالشراكة مع سفارة اليابان وبالتعاون مع مؤسسة تنمية الأسرة المصرية.

وذلك بمشاركة أكثر من 100 مشارك يمثلون العديد من الجهات والأفراد والمزارعين والبنوك وشركات التسويق الزراعي والاستيراد والتصدير، و التجارة الداخلية ومقدمي الخدمات المالية وغير المالية للقطاع الزراعي وشركات مستلزمات الإنتاج الزراعي، فيما يضم الملتقى العديد من المنتجين والهيئات المهتمة بمجال الزراعة والاستثمار وممثلي القطاع الحكومي وممثلي الجمعيات الإنتاجية الزراعية والتعاونيات الزراعية.

وانعقدت الجلسة الحوارية الأولى تحت عنوان «شركات الاستثمار الزراعي تحديات وطموحات» حاورها المهندس عزت راغب شركة جرين تكنولوجي للتصنيع الزراعي والدكتور النوبي حفني شركة مصر ايطاليا، كام عقدت الجلسة حوارية للمزارعين والمنتجين مع مقدمي الخدمات يحاورها المهندس عبد الكريم محمد فهمي، والمهندس محمد هاشم، والمهندس مصطفى ابراهيم حساني، وجرى عقد الجلسة الـ الثالثة مع خبراء التمويل محمد مسكين- بنك QNB- جهاز تنمية المشروعات.

يذكر أن الملتقى يهدف إلى خلق شراكات تعزز قطاع التصنيع الزراعي بين شركاء الملتقى بما يحقق رواج اقتصادي وتحسين دخل المزارعين، ودعم الشركات ومقدمي الخدمات، فيما أقيم على هامش الملتقى معرض للشركات والذي تعرض من خلاله منتجات التصنيع الزراعي المجهزة للتصدير والاستهلاك المحلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.