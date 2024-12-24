بالأرقام، نتائج حملة مكبرة للمرور بالطرق الصحراوية خلال 24 ساعة

أسفرت جهود حملة مكبرة الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة استهدفت الطرق الصحراوية والشوارع الرئيسية خلال خلال 24 ساعة، عن ضبط 1500 مخالفة تجاوز سرعات و120 مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، و50 دراجة نارية مخالفة وسيارات مركونة قديمة، و80 مخالفة موقف عشوائي، و150 مخالفة شروط الترخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.



وتواصل الإدارة العامة للمرور، شن عددًّا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.