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حوادث

بالأرقام، نتائج حملة مكبرة للمرور بالطرق الصحراوية خلال 24 ساعة

حملة مرورية مكبرة،
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أسفرت جهود حملة مكبرة الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة استهدفت الطرق الصحراوية والشوارع الرئيسية خلال خلال 24 ساعة، عن ضبط 1500 مخالفة تجاوز سرعات و120 مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، و50 دراجة نارية مخالفة وسيارات مركونة قديمة، و80 مخالفة موقف عشوائي، و150 مخالفة شروط الترخيص.

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.


وتواصل  الإدارة العامة للمرور،  شن عددًّا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.
 

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الادارة العامة للمرور قيادة وتسيير الحملات المرورية

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