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حوادث

العثور على طفل رضيع أمام مسجد بالهرم

العثور علي رضيع أمام
العثور علي رضيع أمام مسجد في الهرم،فيتو

تكثف المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على طفل رضيع أمام مسجد بإحدى الشوارع الرئيسية بدائرة قسم شرطة الهرم، وعليه آثار كدمات وجروح في وجهه، وذلك من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث.

وكانت أجهزة الأمن عثرت على طفل رضيع مربوط بالحبل السري، أمام مسجد بمنطقة الهرم، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة محمد الشرقاوي، إخطارًا من رئيس مباحث الهرم المقدم مصطفى الدكر، يفيد بالعثور على طفل رضيع لقيط بدائرة القسم.


على الفور، انتقل معاون المباحث النقيب أحمد عبادة إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على طفل رضيع مربوط بالحبل السري وبه إصابات بالوجه، أمام مسجد بالهرم.

تم نقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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المباحث الجنائية طفل رضيع بدائرة قسم شرطة الهرم

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