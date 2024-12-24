التفاصيل الكاملة لملتقى التسويق الأول للخضر والفاكهة المجففة في الأقصر (صور)

اختتمت في محافظة الأقصر اليوم الثلاثاء، فعاليات الملتقى التسويقي الأول للخضر والفاكهة المجففة، “ميركادو”، والذي أقيم تحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وبرعاية مؤسسة ساويرس للتنمية وبالشراكة مع سفارة اليابان وبالتعاون مع مؤسسة تنمية الأسرة المصرية، ضمن مشروع تحسين انتاجية وسلاسل قيمة محصول الطماطم.

الأقصر تشهد فعاليات ملتقى ميركادو

وقالت الدكتورة سهير المصري مدير مؤسسة تنمية الأسرة المصرية ومنسق الملتقي، إن الملتقى شارك فيه أكثر من 100 مشارك مابين جهات حكومية وأفراد ومزارعين وبنوك ومنتجين وشركات تسويق زراعي واستيراد وتصدير، وتجارة داخلية الي جانب مقدمي الخدمات المالية وغير المالية والهيئات المهتمة بمجال الزراعة والإستثمار وممثلي الجمعيات الإنتاجية الزراعية والتعاونيات الزراعية.

وأضافت المصري، أن الملتقى يهدف إلي تحقيق رؤية مصر 2030، وخلق شراكات تعزز قطاع التصنيع الزراعي بين شركاء الملتقى بما يحقق رواج اقتصادي وتحسين دخل المزارعين، ودعم الشركات ومقدمي الخدمات، مشيرة الي أنه اقيم علي هامش الملتقي معرض للشركات والذي تم من خلاله عرض منتجات التصنيع الزراعي المُجهزة للتصدير والاستهلاك المحلي.

ساويرس للتنمية والسفارة اليابانية والتنمية المصرية تدشن ملتقى التسويق الأول للخضر والفاكهة المجففة

وأوضحت أن الملتقى تضمن جلسات حوارية للمزارعين والمنتجين ومقدمي الخدمة وجلسة حوارية مع خبراء التمويل، وشركات الاستثمار الزراعي.

وقالت إن الملتقى أوصى في ختام أعماله بضرورة تكوين اتحاد لمزارعي ومنتجي ومصدري الطماطم ودعم البنية التحتية لسلاسل التدريب وتنظيم تدريبات متخصصة للعاملين علي تقنيات التغليف والتعبئة وتوفير مقومات عمليات التصنيع النهائية لتعزيز الاستفادة من القيمة المضافة مع الاهتمام بالزراعات التعاقدية وخلق علاقة قوية مع المزارعين، والاهتمام بالبحث والتطوير في مجال الزراعة الآمنة.

وأشارت إلى أن الملتقى أكد على ضرورة التركيز على تطوير عمليات التجميع وخلق تكتل من المزارعين والمنتجين لتحقيق سعر عادل للمنتج، مع التوجه نحو استخدام مبيدات آمنة، ورسم خريطة زراعية تضمن تنوع المحاصيل وعدم الاعتماد على محصول واحد.

كما أكد الملتقى على الاهتمام بسلامة الغذاء من خلال خلال التدريب ودعم الكيانات العاملة فى هذا المجال والمساهمة فى الاقتصاد الفعال بما يساهم فى زيادة الدخل من العملة الصعبة.

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