احتراق سيارة وإصابة 3 بحروق أمام كمبوند شهير في الجيزة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من إخماد حريق اندلع في سيارة ملاكي أمام كمبوند شهير بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد، نتج عنها إصابة 3 أشخاص من مستقليها بحروق ونقلوا إلى المستشفى التخصصي للعلاج، وتواصل الخدمات المرورية سحب السيارة لتنظيم حركة المرور.



وكانت إدارة الدفاع المدني بمديرية أمن الجيزة دفعت بسيارة إطفاء بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي

وبالانتقال تبين بالفحص اشتعال سيارة ملاكي أمام كمبوند شهير، ووقوع مصابين وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

المعمل الجنائي يفحص حريقا نشب داخل مطبعة في المرج

وفي ذات السياق يواصل المعمل الجنائي فحص ومعاينة آثار حريق وقع بمطبعة ورق بدائرة قسم شرطة المرج، للوقوف على ملابسات الواقعة، وذلك عقب انتهاء الحماية المدنية من عمليات التبريد.

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق نشب داخل مطبعة بمنطقة المرج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا بنشوب حريق داخل مطبعة ورق بالمكان المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـسيارات إطفاء لمحل البلاغ، وتواصل أجهزة البحث الجنائي جهودها في كشف ملابسات الواقعة.

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