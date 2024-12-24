الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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حوادث

رفع ركام عقار قديم انهار في الجيزة والمعمل الجنائي يفحص

رفع ركام عقار منهار
رفع ركام عقار منهار في إمبابة، فيتو

تواصل قوات الدفاع المدني بمديرية أمن الجيزة رفع ركام عقار قديم انهار جزء منه بدائرة قسم شرطة إمبابة، وسط كردون أمني فرضته المباحث الجنائية حول العقار ليتمكن الدفاع المدني من رفع الركام.

ويواصل المعمل الجنائي بالتعاون مع الوحدات المحلية  فحص العقار السكني.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا من شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بوقوع انهيار جزئي لعقار في منطقة إمبابة،تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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قوات الدفاع المدني الجيزة قسم شرطة إمبابة المباحث الجنائية

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