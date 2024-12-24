الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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مصرع شاب إثر سقوطه من شرفة الطابق السابع في الغربية

مصرع شاب عقب سقوطه
مصرع شاب عقب سقوطه من أعلى شرفة بالطابق السابع بعمارة سكنية

شهدت منطقة أبو راضي بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية منذ قليل مصرع شاب في نهاية العقد الثاني من عمره عقب سقوطه من الطابق السابع بعمارة سكنية لاختلال توازنه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بسقوط الشاب "م.ن" 18 سنة من الطابق الثامن بنطاق منطقة أبوراضي بدائرة القسم.
كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفى المحلة العام.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بمقابر أسرته.

 

مصرع شاب في مشاجرة مع سيدة بالغربية

 

لقي شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه إثر تعرضه للطعن بسلاح أبيض في منطقة الجمهورية بمدينة المحلة الكبرى، وذلك على خلفية مشادة كلامية مع صاحبة بيوتي سنتر.

 

العثور على جثة الشاب مصابًا بطعنة نافذة 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من قسم شرطة ثان المحلة الكبرى يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شاب مصابًا بطعنة نافذة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم محمد عيد، رئيس مباحث القسم إلى موقع الحادث.

وبالتحري أن الضحية توجه إلى الكوافير هو ووالدته لمطالبة صاحبته برد مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه إلا أن نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة أسفرت عن إصابته بطعنة قاتلة بسلاح أبيض.

الطب الشرعي

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام لعرضها على الطب الشرعي وإعداد تقرير مفصل حول سبب الوفاة. 

هوية القاتل

كما تم تكليف فريق البحث الجنائي بفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة لتحديد هوية القاتل واستكمال التحقيقات.

وتم تحرير المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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