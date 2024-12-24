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30 صورة ترصد فعاليات ملتقى ميركادو للخضروات والفاكهة المجففة في الأقصر

ملتقى ميركادو
ملتقى ميركادو

 رصدت عدسة بوابة «فيتو» صورا لفعاليات ملتقى التسويق الأول للخضر والفاكهة المجففة ، «ميركادو» اليوم الثلاثاء، الذي يأتي ضمن أنشطة وفعاليات مشروع تحسين انتاجية وسلاسل قيمة محصول الطماطم.

 

الأقصر تشهد فعاليات ملتقى التسويق الأول للخضر والفاكهة المجففة 

 وحضر الفعاليات الدكتور سهير المصري مدير مؤسسة تنمية الأسرة المصرية، والدكتور جابر الكلحي وكيل وزارة الزراعة في الأقصر، والدكتور محمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم.

 

ملتقى الخضروات والفاكهة المجففة “ميركادو” يأتي برعاية مؤسسة ساويرس للتنمية وبالشراكة مع سفارة اليابان وبالتعاون مع مؤسسة تنمية الأسرة المصرية، بمشاركة أكثر من 100 مشارك يمثلون العديد من الجهات والأفراد والمزارعين والبنوك وشركات التسويق الزراعي والاستيراد والتصدير، والتجارة الداخلية ومقدمي الخدمات المالية وغير المالية للقطاع الزراعي وشركات مستلزمات الإنتاج الزراعي، فيما يضم الملتقى العديد من المنتجين والهيئات المهتمة بمجال الزراعة والاستثمار وممثلي القطاع الحكومي وممثلي الجمعيات الإنتاجية الزراعية والتعاونيات الزراعية. 

جلسات ملتقى ميركادو للخضر والفاكهة المجففة في الأقصر 

وانعقدت الجلسة حوارية  الأولى تحت عنوان «شركات الاستثمار الزراعي تحديات وطموحات» حاورها المهندس عزت راغب شركة جرين تكنولوجي للتصنيع الزراعي والدكتور النوبي حفني شركة مصر ايطاليا، كام عقدت الجلسة حوارية  للمزارعين والمنتجين مع مقدمي الخدمات يحاورها المهندس عبد الكريم محمد فهمي، والمهندس محمد هاشم، والمهندس مصطفى ابراهيم حساني، وجرى عقد الجلسة الـ الثالثة مع خبراء التمويل محمد مسكين- بنك QNB- جهاز تنمية المشروعات.

يذكر أن الملتقى يهدف إلى خلق شراكات تعزز قطاع التصنيع الزراعي بين شركاء الملتقى بما يحقق رواج اقتصادي وتحسين دخل المزارعين، ودعم الشركات ومقدمي الخدمات، فيما أقيم على هامش الملتقي معرض للشركات والذي تعرض من خلاله منتجات التصنيع الزراعي المجهزة للتصدير والاستهلاك المحلي.

 

 

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