بدء ملتقى التسويق الأول للخضروات والفاكهة المجففة «ميركادو» في الأقصر (فيديو)

قدمت بوابة «فيتو» بثا مباشرا من محافظة الأقصر لبدء فعاليات ملتقى التسويق الأول للخضروات والفاكهة المجففة، «ميركادو» برعاية مؤسسة ساويرس للتنمية وبالشراكة مع سفارة اليابان، وذلك ضمن أنشطة وفعاليات مشروع تحسين انتاجية وسلاسل قيمة محصول الطماطم.

فعاليات ملتقى ميركادو للخضر والفاكهة المجففة

وانطلقت الفعاليات بمشاركة أكثر من 100 مشارك يمثلون العديد من الجهات والأفراد والمزارعين والبنوك وشركات التسويق الزراعي والاستيراد والتصدير، والتجارة الداخلية ومقدمي الخدمات المالية وغير المالية للقطاع الزراعي وشركات مستلزمات الإنتاج الزراعي، العديد من المنتجين والهيئات المهتمة بمجال الزراعة والإستثمار وممثلي القطاع الحكومي وممثلي الجمعيات الإنتاجية الزراعية والتعاونيات الزراعية.

يذكر أن الملتقى يهدف إلى خلق شراكات تعزز قطاع التصنيع الزراعي بين شركاء الملتقى بما يحقق رواج اقتصادي وتحسين دخل المزارعين، ودعم الشركات ومقدمي الخدمات، كما يقام على هامش الملتقي معرض للشركات والذي تعرض من خلاله منتجات التصنيع الزراعي المُجهزة للتصدير والاستهلاك المحلي.

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