الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

بين العودة وحق اللجوء، غموض يكتنف مصير السوريين في مصر

قانون لجوء الأجانب،
قانون لجوء الأجانب، فيتو

تناولت وكالة "رويترز" في تقرير لها اليوم، مصير السوريين في مصر، بعد سقوط نظام الرئيس الهارب بشار الأسد، وبدء عودة لاجئين من دول الجوار إلى وطنهم في ظل تولي إدارة جديدة حكم البلاد.  

السلطات المصرية لم تتخذ قرارا بشأن وضع السوريين

ووفق "رويترز"، فإن السلطات المصرية لم تتخذ قرارا بشأن ما إذا كان السوريون مؤهلين للحصول على حق اللجوء بموجب قانون اللجوء الذي أقره مجلس النواب مؤخرا.

 

وأضافت الوكالة نقلا عن مصادر لم تسمِها، أن مصر تعلق تجديد الإقامات الحالية، التي يحملها العديد من السوريين على أسس سياحية أو تعليمية أو تجارية، في انتظار فحص أمني.

قانون لجوء الأجانب، فيتو
قانون لجوء الأجانب، فيتو

أقرت مصر قانونا جديدا يمنح الحكومة صلاحيات لتحديد وضع اللاجئين، وهو ما منح عددا من السوريين في مصر أملا في تقنين أوضاعهم.

 

لكن إقرار القانون تزامن مع سقوط الرئيس السوري بشار الأسد، في تطور دفع عددا من الدول إلى تعليق طلبات لجوء السوريين، وهو ما أضفى حالة من الضبابية على أوضاع السوريين في مصر.

تغييرات في إجراءات الإقامة بمصر بعد القانون الجديد

وأفاد عدد من أبناء الجالية السورية في مصر، تحدثوا لوكالة “رويترز” بأنهم لاحظوا تغييرات في إجراءات الإقامة في وقت سابق من العام الجاري، لكنهم لم يكونوا على علم بالقواعد الجديدة في الغالب، وليسوا واثقين بعد في مدى تحسن الأوضاع بسوريا على المدى القريب.

 

وتشير تقديرات مفوضية اللاجئين، إلى أن عدد أبناء الجالية السوريات في مختلف أنحاء العالم يبلغ نحو ستة ملايين، معظمهم في الدول المجاورة. وتتوقع المفوضية عودة مليون لاجئ خلال الأشهر الستة المقبلة.

موافقة مجلس النواب على مشروع قانون لجوء الأجانب 

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق نهائيًّا في نوفمبر الماضي، على مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة.

يتضمن مشروع قانون لجوء الأجانب، إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تختص بتلقي طلبات اللجوء وفحصها والموافقة عليها.

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