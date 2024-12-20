3 التزامات على اللاجئ وفقا للقانون الجديد

حدد قانون لجوء الأجانب الجديد عددا من الالتزامات على اللاجىء، منها احترام القوانين، حيث نصت المادة ۲۸ بـ: يلتزم اللاجئ باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.

موافقة مجلس النواب على قانون لجوء الأجانب

يشار إلى أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق نهائيًّا في نوفمبر الماضي، على مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة.

تفاصيل مشروع قانون لجوء الأجانب

يتضمن مشروع قانون لجوء الأجانب، إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تختص بتلقي طلبات اللجوء وفحصها والموافقة عليها.

كما أقر مشروع قانون لجوء الأجانب عددًا من الحقوق للاجئين، ما بين الرعاية الصحية والتعليم، وحرية العمل والتنقل وكذلك العمل الأهلي.

وألزم قانون لجوء الأجانب، الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، اللاجئين باحترام الدستور والقانون.

حظر القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي

كما حدد مشروع قانون لجوء الأجانب عددًا من المحظورات كالتالي:

كما حددت قانون لجوء الأجانب، عددا من المحظورات على اللاجئ، حيث نصت المادة 29 على “يحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى”.

حظر العمل السياسي على اللاجئين

كما تنص المادة 30 على: “يحظر على اللاجئ مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب”.

التزام اللاجئ بالتواجد بشكل شرعي

وتنص المادة 31 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعي ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ دخوله.

كما تنص المادة 32 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: لا يعد من قدم مباشرة من أقاليم كانت فيها حياته أو حريته في خطر، مسئولًا مسئولية مدنية أو جنائية بسبب الدخول أو الوجود غير المشروع إلى أراضي جمهورية مصر العربية، متى سلم نفسه فور وصوله إلى أي من السلطات الحكومية.

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