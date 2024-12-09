مسموح للجنسية المصرية فقط الدخول لسوريا ولن نترككم، رسائل مؤثرة من السوريين للمصريين (فيديو)

تداول النشطاء مقاطع فيديو انتشرت بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت عبارة عن رسائل وجهها بعض السوريين المقيمين في مصر إلى مصر والمصريين، وذلك بعد سقوط الرئيس السوري بشار الأسد، عبروا فيها عن رأيهم في مصر والمصريين.

رسالة مؤثرة من سوري لمصر والمصريين

وجاءت رسائل السوريين المقيمين في مصر للمصريين بشكل مؤثر، حيث عبر السوريون المقيمون في مصر عن امتنانهم لمصر والشعب المصري، مؤكدون أن مصر احتوت السوريين في أزمتهم، وعند عودتهم إلى سوريا، بعد سقوط نظام الأسد، فإن المصريين مرحب بهم، حيث أكد أحد المقيمين السوريين أن الجنسية الوحيدة المسموح دخولها لسوريا هى الجنسية المصرية.

رسائل السوريين المقيمين في مصر للمصريين، فيتو

وأظهر مقطع فيديو أحد السوريين المقيمين في مصر، جاء بعنوان "رسالة من سوري لمصر والمصريين.. شكرًا مصر"، حيث قال السوري في رسالته التي وجهها للمصريين: "في الـ14 عامًا التي تم إذلالنا وإهانتنا فيها، الدولة الوحيدة التي جعلت السوري رأسه مرفوع هي جمهورية مصر والشعب المصري، لأن السوري عندما يدخل مصر، المصري يعامله كأنه صاحب البلد".

عاملونا أحسن معاملة ولن ننسى فضل المصريين

وتابع السوري قائلًا: "مصر الدولة الوحيدة التي جعلتنا كسوريين نفتخر بجنسيتنا، عاملونا أحسن معاملة ولم يضعونا في المخيمات، ولم يقل المصريين لنا أنكم تشربون مائنا أو تأكلون طعامنا، أو أنكم تأخذون رزقنا، بالعكس المصريين أكثر شعب يمكن أن تراه في حياتك يقف مع جميع الشعوب العربية"

وقال السوري "الآن سوريا أصبحت محررة، وكسوريين لن ننسى الفضل ومن وقف معنا، السوري في بلد الجوار وضعوا في المخيمات، لكن هنا في مصر النجاحات السورية بفتخروا بها، وهذا كله بفضل الشعب المصري"

وتابع "نحن كسوريون لا يمكن أن ننسى فضلكم يا مصريين، وسنظل نتذكر ذلك لأحفادنا، مثلما تتذكرون "من دمشق هنا القاهرة"، سنظل نتذكر أنكم الشعب الوحيد الذي قال للسوري "أهلًا وسهلًا في بلدك"، وفرضتوا أن نرفع رأسنا أمام كل الناس، وأن الشعب السوري معزز مُكرم وعايش بين أخواته المصريين"

وفي رسالته قال السوري المقيم بمصر: "بالنيابة عن كل السوريين، تحية للشعب المصري العظيم، ولأم الدنيا ولأرض مصر والشعب المصري، أنتم المصريين محترمين، أبوس مصر".

لن نسمح بالدخول لسوريا إلا للجنسية المصرية

كما وجه سوري آخر مقيم بمصر رسالة لمصر والمصريين، بعنوان "إخوتنا المصريين حبايب القلب"، وذلك بعد سقوط بشار الأسد فقال: "أنا سوري مقيم بمصر منذ 13 عامًا، وهذا الفيويو لأخواتي المصريين وحبايبي، الذين يقولوا للسوريين لا تتركونا وتعودوا لسوريا، يا جماعة أنتم أطيب شعب، شعب لن يكرره الزمن"

وقال السوري المقيم بمصر: "عندما نعود لسوريا، إذا انكتب علينا العودة لسوريا، لأن العيشة في مصر تعودنا عليها، تعودنا العيشة بمصر عندكم، وعند عودتنا راح نمنع دخول أي جنسية عربية أخرى ما عدا المصريين، دخول سوريا للمصريين فقط، وراح تدخلوا عندنا تشرفوا وتنوروا، آكلين شاربين نايمين، كل ما تريدونه"

وتابع السوري موجهًا رسالته للمصريين: "ما فعلتوه معنا كان شيء كبير، ولا تزالون تعبرون عن محبتكم للشعب السوري، الموجود عندكم خارج وداخل مصر، أنتم شعب مُعبر بالدرجة الأولى عن حبكم ومشاعركم الداخلية تجاهنا كسوريين، وكنتم أكثر من أهل، وبتمنى الخير لأهل مصر"

وقام بالتحدث باللهجة المصرية فقال: "اتعود على اللهجة المصرية، أنا بحبكم جدًا، ومن كتر حبي فيكم أصبحت أتحدث باللهجة المصرية، حتى أنه لا أحد يعلم إني سوري، وعندما أقول لهم إني سوري لا يصدقني أحد"

واختتم قائلًا: "كل الحب لكم أهل مصر، بنحبكم كتير، ولن نترككم"

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