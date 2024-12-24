رياضة الشرقية تواصل فعاليات تدريب الفتيات لكرة السلة تحت شعار Her World

قال الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بـ محافظة الشرقية إن مديرية الشباب والرياضة بالشرقية بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية تواصل استمرار فعاليات تدريب مركز الفتيات لكرة السلة تحت شعار "Her World" بالصالة المغطاة بالزقازيق بجوار التجنيد.

توجيهات الرئيس السيسي

وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى إطار الاهتمام بالفتاة والمرأة فى كافة المجالات بصفة عامة والرياضة بصفة خاصة، وتفعيلا لمبادرات وزارة الشباب والرياضة وحرص الوزير بأن تحصل الفتاة على حقوقها داخل المجتمع من خلال مشاركتها فى جميع مجالات الحياة.

تدريب الفتيات على المهارات الأساسية

حيث يتم تدريب الفتيات على المهارات الأساسية لكرة السلة والتحكم فى الكرة والمشى والتمرير، ضمن خطة تدريب المشروع بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة السلة ، ويتم متابعة سير العملية التدريبية للمركز بصفة مستمرة، وتحت إشراف وتدريب الاتحاد المصرى لكرة السلة والمدربين المتخصصين من منطقة الشرقية لكرة السلة.

توجيهات الدكتور أشرف البيجرمى

وقال ينفذ المشروع تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وبتوجيهات الدكتور أشرف البيجرمى رئيس قطاع الرياضة، بالشرقية والدكتور عمرو الحداد وكيل وزارة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، ووكيل الوزارة بالشرقية

الدكتور وائل عبدالمقصود

وأيضا إشراف الدكتور أحمد إبراهيم وكيل المديرية للرياضة، الدكتورة غادة جمال الدين مدير عام الإدارة العامة القاعدة الشعبية بالوزارة، الدكتور وائل فهمى مدير إدارة التنمية الرياضية.

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