عودة مكسيم خليل إلى سوريا بعد 12 عاما من الابتعاد بسبب نظام بشار الأسد

تصدر النجم السوري مكسيم خليل، مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، عقب عودته إلى وطنه سوريا بعد غياب وامتناع عنها لمدة 12 عامًا.

وانتشر مقطع فيديو عودة مكسيم خليل بعد سقوط نظام بشار الأسد، إلى سوريا بشكل واسع عبر السوشيال ميديا، واستقبله الجمهور والأصدقاء استقبالًا خاصًّا، حيث إنه كان أبرز المعارضين لنظام الأسد.

وفي وقت سابق احتفل الفنان السوري مكسيم خليل بسقوط نظام بشار الأسد، وقال: كان أسدًا علينا هرب محتفظًا بحق الرد، أسد العروبة هرب بن حافظ هرب، كما بن علي هرب.

وأضاف: افرحي سورية عدتي حرة، عادت سوريا لأهلها، سورية لكل السوريين.

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