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خارج الحدود

الجولاني يكشف مستقبل نظام الحكم في سوريا بعد سقوط بشار الأسد (فيديو)

أحمد الشرع الجولاني،
أحمد الشرع الجولاني، فيتو

رد أحمد الشرع الشهير بالجولاني، القائد العام للإدارة السورية الجديدة، على سؤال بشأن مستقبل سوريا واحتمالية أن تكون دولة خلافة إسلامية أو قريبة للوضع الحالي في أفغانستان، بعد سقوط نظام بشار الأسد.

 

الفوارق ما بين سوريا وأفغانستان

وقال "الشرع" خلال حواره مع قناة "بي بي سي": "هناك فوارق كبيرة بين سوريا وطالبان، أولا شكل الحكم في كل بلد يرتبط ارتباطا وثيقا بالمرحلة التاريخية التي تسبقه وثقافة البلد".

المجتمع الأفغاني ونظيره السوري

وأضاف: “المجتمع الأفغاني مجتمع قبلي.. والقبيلة لها دور كبير في حكم البلاد.. أما المجتمع السوري فهو مختلف تماما بتكوينه وطبيعته وبطريقة تفكيره”.

 

نظام الحكم في سوريا

وأكد أحمد الشرع، أن الحكم في سوريا الفترة المقبلة سيكون طبيعيا ومتناسبا مع ثقافة البلد وتاريخه، معقبا: لن نحول سوريا لأفغانستان.

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الجولاني أحمد الشرع سوريا أفغانستان دولة خلافة إسلامية المجتمع الأفغاني المجتمع السوري

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