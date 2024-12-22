قوى إقليمية ودولية تسعى لبسط نفوذها على سوريا.. تركيا تلعب دورًا مركزيًّا في صياغة مستقبل دمشق.. وأمريكا تضع مصالحها وأمن إسرائيل كأولوية

بعد السيطرة الإيرانية على سوريا لعقود ومع سقوط نظام بشار الأسد وانتهاء الدور الإيراني تتطلع العديد من الدول لبسط سيطرتها على هذا البلد العربي الشقيق ويأتي في مقدمة هذه الدول تركيا والولايات المتحدة، ومؤخرًا زار وفد أمريكي دمشق، تزامنًا مع استعداد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لزيارة دمشق، وبينما تسعى واشنطن لتحقيق انتقال سياسي مستقر، تحاول أنقرة هي الأخري تعزيز نفوذها كفاعل أساسي في المشهد السوري.

ونظمت الولايات المتحدة الأمريكية لقاء للوفد الأمريكي برئاسة باربرا ليف مع قادة هيئة تحرير الشام، وعلى رأسهم أبو محمد الجولاني.

ضرورة الالتزام بمخرجات اجتماعات العقبة في الأردن

وشددت واشنطن خلال اللقاء على ضرورة الالتزام بمخرجات اجتماعات العقبة في الأردن، التي دعت إلى الحوار الوطني ودعم عملية انتقال سياسي سلمية وشاملة، مع التأكيد على مكافحة الإرهاب، حسبما قال مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية، توم حرب.

وبحسب “سكاي نيوز ” عربية: " تضع الولايات المتحدة مصالحها الأمنية، وأمن إسرائيل، كأولوية في أي ترتيبات مستقبلية لسوريا".

طموح تركي في سوريا

وتلعب تركيا دورًا مركزيًّا في صياغة مستقبل سوريا الجديد، فهي تريد أن تكون شريكًا استراتيجيًّا لسوريا الجديدة، لا مجرد داعم لفصيل بعينه.

فالجهود التركية تهدف إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، مما يتيح البدء في إعادة الإعمار وعودة اللاجئين، كما تسعى تركيا لإعادة تشكيل هيئة تحرير الشام ضمن هياكل الدولة السورية.

أردوغان يطالب برفع العقوبات عن سوريا

وفي السياق ذاته قال أردوغان: "إن رفع الحصار والقيود المفروضة على سوريا بسبب نظام الأسد سيكون مفيدا لتعافي البلاد، وآمل أن تسمح التطورات الميدانية في الفترة المقبلة بالعودة الآمنة والطوعية لإخواننا السوريين الذين يتوقون لوطنهم".

وأضاف: "ندعم الشعب السوري من أجل إدارته للمرحلة الانتقالية بسهولة وتجنيبه أي حوادث في هذا المسار، وسنفعل ما بوسعنا من أجل محاسبة نظام بشار الأسد أمام القانون الدولي"، وأوضح: "إخواننا في سوريا سيتخذون بأنفسهم قراراتهم بشأن مستقبلهم".

وأشار أردوغان إلى أنه يعتقد أن "الروس لا يخططون لإغلاق بعثاتهم الدبلوماسية في سوريا، وبرأيي هذا ثراء لسوريا، ومن الأشياء التي أسعدتني جدا تطوير دول عديدة في العالم الإسلامي والغربي علاقاتها مع أبو محمد الجولاني (أحمد الشرع)".

تواصل بين تركيا وأحمد الشرع

وأوضح أردوغان انتهاء صلاحية تنظيم "بي كي كي" الذي تصنفه أنقرة على لائحة الإرهاب، وأن بيئة الأمن التي ستنشأ بسوريا ستمنع التنظيمات الإرهابية من تجنيد مزيد من العناصر.

وأردف أردوغان أن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان سيتوجه قريبا إلى سوريا.

وأكد أردوغان أن تركيا تتواصل مع الإدارة السورية الجديدة لتحديد أسماء الأشخاص الذين سيديرون البلاد خلال الفترة المقبلة.

وقال: "بدأنا اتصالاتنا مع أحمد الشرع والسوريون هم من سيقررون مستقبلهم، ولا يمكن قبول احتلال إسرائيل لمناطق سورية".

وتابع: "تقع على الغرب مسئولية كبيرة لمنع الخطوات الإسرائيلية في سوريا نحن لا نطرد الناس من بلدنا.. الأطفال السوريون الآن في المدارس".

واستطرد:"آمل أن تسمح التطورات الميدانية في الفترة المقبلة بالعودة الآمنة والطوعية لإخواننا السوريين الذين يتوقون لوطنهم وسنساعد الإدارة الجديدة في سوريا".

وذكر أردوغان:" أكثر ما يسعدني هو أن العالم الغربي يعمل على تحسين اتصالاته مع أحمد الشرع".

تحفظ أمريكي وقلق من المستقبل بشأن الجولاني

ورغم رفع المكافأة عن الجولاني، لا تزال واشنطن مترددة في إعطائه أي دور فعال في المرحلة الانتقالية.

وقال توم حرب: “عدم التقاط صورة مع الجولاني خلال اللقاء هو رسالة واضحة بأن واشنطن لا تزال تعتبر هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية، كما أن فكرة تحقيق انتقال سياسي شامل يحتاج إلى تجاوز النفوذ التركي والإيراني في سوريا”.

ومن الواضح أن التحديات الأمنية والسياسية لاتزال قائمة، ويتضح أن المرحلة الانتقالية في سوريا مرهونة بتوافق اللاعبين الإقليميين والدوليين، مع استمرار النقاش حول هوية الحاكم الجديد وطبيعة الدولة السورية المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.