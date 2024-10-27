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مدير تعليم دمياط يكرم المعلمة وسام عبدالله نصر

قيادات المديرية تكرم
قيادات المديرية تكرم وسام عبدالله نصر

كرم  محمد رمضان غريب، مدير تعليم دمياط، المعلمة المتميزة وسام عبدالله نصر، والتي تعمل بصفوف أولى ابتدائي بمدرسة الشيخ درغام بإدارة عزبة البرج. وذلك في خطوة تعكس تقديرًا كبيرًا للإبداع والتميز في مجال التعليم. 

اختيار المعلمة  كشخصية متميزة ومبدعة على مستوى الجمهورية

جاء هذا التكريم الاستثنائي بعد أن تم اختيار المعلمة  كشخصية متميزة ومبدعة على مستوى الجمهورية، وذلك بناءً على زيارات ميدانية وتقييمات أجريت على مستوى الجمهورية.

وقد تزامن التكريم مع الاحتفال باليوم العالمي للمعلم، وذلك بتوصية من معالي وزير التربية والتعليم وشارك في مراسم التكريم كل من نائب الوزير أيمن بهاء الدين ورئيس الإدارة المركزية لشؤون المعلمين ناديه عبدالله ومدير عام الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين محمود حجاج، مما يعكس أهمية هذا الحدث على المستوى الوزاري.

هذا التكريم يعد إنجازًا كبيرًا للمعلمة وسام عبدالله نصر وإضافة نوعية لسجل إنجازات مديرية التربية والتعليم بدمياط.

تكريم المعلمة في مسابقة ١٠٠ معلم متمكن مبدع
تكريم المعلمة في مسابقة ١٠٠ معلم متمكن مبدع

وتتقدم مديرية التربية والتعليم بدمياط بأحر التهاني للمعلمة وسام عبدالله نصر على هذا التكريم المستحق، متمنية لها المزيد من التوفيق والنجاح في مسيرتها التعليمية.

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