الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التعليم توجه تحذيرات للمديريات التعليمية بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الاعدادية

بدأت مديريات التربية والتعليم بعدد من محافظات الجمهورية في إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، لطلاب الشهادة الإعدادية.

 

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وتنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية بجميع محافظات الجمهورية بداية من 18 يناير وتستمر حتى 23 من نفس الشهر وفقا لجدول كل مديرية.

 

امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

ومن جانبها وجهت وزارة التربية والتعليم  15 تنبيها لجميع مديريات التربية والتعليم بشأن امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 وهي كالتالي:

1- الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية.

2- تغطي أسئلة الامتحان الأجزاء التي تم تدريسها فعليًا خلال الفصل الدراسي الأول.

3-الابتعاد تمامًا عن الأسئلة والموضوعات ذات الصبغة السياسية أو القضايا الحزبية والخلافية.

4- تطبيق المقترح الخاص بدمج ورقة الأسئلة مع كراسة الإجابة (بوكليت) ــ للمواد الأساسية فقط ــ طبقًا لظروف كل مديرية.

5- تلتزم المديرية بوضع باركود على أوراق الأسئلة الخاصة بكل لجنة سير.

6- يتم تظريف كل (20) ورقة/كراسة بوكلت في كيس معتم مغلق لا يفتح إلا داخل لجنة السير.

7- التشديد على الطلاب والمعلمين بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة.
8- تنظيم خطوط سير سيارات توزيع أوراق الأسئلة.

9- التنبيه على رؤساء لجان السير بعدم قيام معلم المادة بالملاحظة داخل اللجان الفرعية يوم انعقاد امتحان المادة التي يقوم بتدريسها.

10-إعداد خطة تأمين المدارس والمباني التعليمية

11- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق معايير الجودة في جميع أعمال التقدير ورصد النتائج.

12- مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات.

13- تتم جميع أعمال الامتحانات المحلية والشهادات المحلية تحت مسئولية مديري المديريات التعليمية.

txt

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة القاهرة

txt

تطبيق نظام البوكلت في امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحيرة

14- الشروط التي يجب أن تتوافر، والموانع التى يجب ألا تتواجد في من يشترك فى امتحانات النقل والشهادات العامة المحلية التي تشرف عليها المحافظة أو المديرية أو الإدارة التعليمية، يتم وضعها حسب نشرة الموانع.

15- تتم جميع أعمال الامتحانات المحلية والشهادات المحلية تحت مسئولية مديري المديريات التعليمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 امتحانات الشهاده الاعداديه الشهادة الإعدادية 2025 وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

موعد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بالقاهرة 2 يناير.. الشهادة الإعدادية 18 من الشهر المقبل.. وهذه أبرز شكاوى أولياء الأمور من الجداول

مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية بعد تعديل الجدول

12 قرارا من التعليم استعدادا لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 (إنفوجراف)
ads

الأكثر قراءة

أستاذ بجامعة هارفارد: مصر ستصبح أول دولة في العالم بلا أطباء

بالأسماء، قرار جمهوري بالعفو الرئاسي عن 54 محكومًا عليه من أبناء سيناء ( تحديث)

ماتت في حادث أليم، قصة الطالبة "رحيق" شهيدة العلم وحافظة القرآن بالمنوفية (صور)

لحظة انفجار وغرق سفينة روسية تحمل معدات نووية في البحر المتوسط (فيديو)

«سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي» أمام جلسة الاستئناف غدًا.. انسحاب محاميين من هيئة الدفاع عن عمر زهران.. المحكمة تقضي بالسجن سنتين وتستند على 3 أدلة.. وهذا موقف نقابة السينمائيين (صور)

كهربا يرفض العروض المحلية حال رحيله عن الأهلي في يناير

الصقر يكشف حقيقة التحقيق مع كهربا بسبب فيديو المشاجرة في الملهى الليلي

خبر كاذب يهدد العلاقات بين روسيا والسودان، حقيقة التراجع عن اتفاق القاعدة العسكرية

منوعات

المزيد

توقعات برج الثور 2025، الحب في انتظارك ومثابرتك تؤتي ثمارها

بابا نويل يهنئ رواد الفضاء الروس بقدوم العام الجديد

غضب إسرائيلي بعد عرض شركة أمريكية تيشيرتات تحمل صورة السنوار

ميجان ماركل تعرب عن رغبتها قضاء عيد الميلاد مع العائلة المالكة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضروات اليوم، انخفاض البطاطس وارتفاع الكوسة والخيار في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض التمر والجوافة في سوق العبور

انخفاض ملحوظ في أسعار البط، وهذا سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء

31.82 ألف دولار للطن سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

قطار الملك المصري لا يتوقف.. أرقام محمد صلاح في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الحديد وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

تفسير رؤية أكل اللحم في المنام وعلاقتها بتحسن الأحوال المعيشية

تعرف على أول منازل الآخرة ومصير المتوفى في القبر

المزيد
الجريدة الرسمية