انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بالقاهرة 2 يناير.. الشهادة الإعدادية 18 من الشهر المقبل.. وهذه أبرز شكاوى أولياء الأمور من الجداول

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عن الخريطة الزمنية جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وذلك بعد اعتمادها من الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.

امتحانات الفصل الدراسي الأول بالقاهرة

وتجرى الامتحانات خلال الفترة من يوم الخميس الموافق ٢ يناير ٢٠٢٥ إلى يوم الخميس الموافق ٢٣ يناير ٢٠٢٥.

وأشارت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى أن المواد التى لا تضاف للمجموع لصفوف النقل خلال الفترة من يوم الخميس ٢٠٢٥/١/٢ حتى يوم الخميس ٢٠٢٥/١/٩.

بينما يؤدى طلبة وطالبات الصف الثالث الابتدائى وما يعادله فى الفترة من يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١/١١ حتى يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/١/١٥.

الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادله سيؤدون الامتحانات في الفترة من السبت الموافق ٢٠٢٥/١/١١ حتى الخميس ٢٠٢٥/١/١٦.

وامتحانات النقل الإعدادي العام والرياضى وما يعادله فى الفترة من السبت ٢٠٢٥/١/١١ حتى الخميس ٢٠٢٥/١/١٦.

وامتحانات النقل الاعدادى المهنى فى الفترة من يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١/١١ حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١/١٦.

وامتحانات الإعدادية (العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية) من يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١/١٨ حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١/٢٣.

وامتحانات الأول والثاني الثانوي وما يعادله من يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١/١١ حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١/١٦.

وامتحانات النقل للتعليم الفنى من يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١/١١ حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١/٢٣.

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور: إن هناك شكاوى من أولياء الأمور بشأن مواعيد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2025 في بعض المحافظات.

جداول امتحانات منتصف العام في بعض المحافظات

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة اشتكوا من احتواء الجدول على امتحان مادتين يوميًّا دون وجود أيام فاصلة، مما يؤثر على استعداد الطلاب للامتحانات التالية، كما طالبوا بإجراء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل الامتحانات الأساسية بأسبوع، وفقًا لما ذكروه.

مؤسس "أمهات مصر" شكاوي من جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة

وتابعت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أن أولياء أمور طلاب محافظة الجيزة أعربوا عن استيائهم من تأخر صدور جداول امتحانات منتصف العام حتى الآن، مستنكرين هذا التأخير.

وأوضحت عبير، أنها تلقت شكاوى بشأن جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي بمحافظة بني سويف، والذي يتضمن وضع ثلاث مواد في يوم واحد وذكرت مثالًا: "العلوم والدراسات والتكنولوجيا في يوم واحد، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية والنصف ظهرًا".

ومن جانبهم تفاعل العشرات من أولياء الأمور علي صفحة إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث قالت إحدى أولياء الأمور: " جدول امتحانات ثانية ثانوي تاني يوم رياضة بحتة ورياضة تطبيقية، صعب جدًّا الطالب هيجيب تركيز منين، وكمان البحتة ساعتين بس ازاي ده".

وأضافت أخري: " ايوة الامتحانات من ٨ الصبح بصراحة صعب جدا الميعاد طول عمرنا متعودين انها ٩ الصبح والناس اللي ساكنه بعيد عن المدارس مع زحمة الطرق وقت الامتحان فيها مشكلة والبديل انها تنزل بدري جدا في البرد والشبورة لأطفال ياريت نراعي سنهم".

وذكرت ولي أمر أخري: "جدول الإعدادية محافظة القاهرة سيئ جدًّا، إزاي مادة الهندسة مع الانجليزى وياريت المواد خارج المجموع زي الكمبيوتر والدين نمتحنهم قبل المواد الأساسية بأسبوع علي الأقل.

وأشارت ولي أمر أخري: "جدول الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية تقيل جدًّا ومفيش وقت للمراجعة كافي وضغط كبير على الطالب".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.