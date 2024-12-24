الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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حوادث

التحفظ على تراخيص سائق قاد السيارة بلوحات مطموسة في الهرم

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

تباشر نيابة الهرم التحقيق مع قائد سيارة متهم بطمس اللوحات المعدنية للسيارة فى منطقة الهرم وأمرت بالتحفظ على المركبة والتراخيص.

طمس اللوحات المعدنية للسيارة في الهرم 

تابعت أجهزة الأمن بـوزارة الداخلية، ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائد سيارة بطمس لوحاتها المعدنية الخلفية وطلائها باللون الأسود ووضعه لوحة مزيفة على اللوحة الأمامية للسيارة بالجيزة.

وبالفحص تم تحديد وضبط السيارة المشار إليها وقائدها مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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نيابة الهرم وزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي

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