مطالبات برلمانية بمواجهة ظاهرة طمس لوحات السيارات وتعتيم الزجاج

طالب الدكتور إيهاب رمزى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى، إدارات المرور على مستوى الجمهورية بمواجهة ظاهرة طمس اللوحات المعدنية وتفييم “تعتيم” الزجاج، بكل حسم وقوة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الجرائم التى يرتكبها أصحاب هذه المركبات ولايمكن ملاحقتهم ومحاكمتهم بسبب عدم وجود لوحات معدنية أو التلاعب فى اللوحات المعدنية المعلقة على مركباتهم.

الموتوسيكلات والتوك توك

وكشف الدكتور إيهاب رمزى أن هناك العديد من المركبات خاصة الموتوسيكلات والتوك توك التى لا توجد بها لوحات معدنية، ويقوم أصحابها بسرقة التليفونات المحمولة وشنط السيدات على مختلف الطرق بجميع المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية، مطالبًا بملاحقة أمثال هؤلاء وتقديمهم للمحاكمات العاجلة مع الحظر الكامل لتيسير أى مركبة من مختلف وسائل النقل بدون ترخيص أو وجود لوحات معدنية

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مخالفات التغيير فى اللوحات

وأكد الدكتور إيهاب رمزى على ضرورة تجريم مخالفات التغيير فى اللوحات أو عدم وجود اللوحات أو القيام بتفييم زجاج السيارات لأن الزجاج الملون وغير المرخص يكون سببًا فى ارتكاب الجرائم الكبيرة، متابعا: ويجب إلغاء ذلك الأمر للجميع سواء من المسئولين أصحاب الحصانات أو المواطنين للحد من الجرائم ويجب التصدى لمثل هذه المخالفات بكل حسم وقوة.

وأشار إلى أن مثل هذه الأمور تعتبر بمثابة وسيلة للهروب من العقاب، وعدم ضبط الجناة، وذلك يعد انكارًا.

وأشاد رمزى، بتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي التي أصدرها إلى كافة نيابات الجمهورية بإيلاء العناية الكافية لجرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية، التي تشمل قيادتها بدون لوحاتٍ أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أي تعديل فيها، على اختلاف صور التلاعب.

كما أشاد " رمزى " بتوجيهات النائب العام بتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية متى توافرت الأدلة ضدهم، وذلك في ضوء ما لُوحِظَ للنيابة العامة من تواتر ارتكابها، وما لذلك من أثرٍ في محاولة الإفلات من العقاب، والإضرار بالعدالة في تتبع مرتكبي الجرائم المختلفة.



وزارة الداخلية

أهابت وزارة الداخلية، في بيان لها، بمالكي المركبات المتروكة أو تلك التى فقدت مقوماتها للسير والتى لم يتم تجديد تراخيصها فى المواعيد القانونية بسرعة التوجه لوحدات التراخيص واتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيصها أو تسليم اللوحات المعدنية والاستغناء عن الترخيص حال الرغبة فى ذلك منعًا للوقوع تحت طائلة القانون.

كما توفر الوزارة خدمات تجديد التراخيص من خلال موقعها الإلكترونى خلاف وحدات التراخيص ووحدات الخدمات الإلكترونية.