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حوادث

القبض على قائد سيارة لطمس اللوحات المعدنية للسيارة في الهرم

حبس
حبس

القت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على قائد سيارة لطمس اللوحات المعدنية للسيارة فى منطقة الهرم.

طمس اللوحات المعدنية للسيارة فى الهرم 

 

تابعت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام قائد سيارة بطمس لوحاتها المعدنية الخلفية وطلائها باللون الأسود ووضعه لوحة مزيفة على اللوحة الأمامية للسيارة بالجيزة.
 

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وبالفحص تم تحديد وضبط السيارة المشار إليها وقائدها مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

 

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أجهزة الأمن بوزارة الداخلية قسم شرطة الأهرام بالجيزة قسم شرطة الأهرام وزارة الداخلية

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