السبت 25 نوفمبر 2023
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محافظات

جامعة القناة تشارك بالمحطة الخامسة لقوافل تكامل إقليم شرق الدلتا ببورسعيد (صور)

المحطة الخامسة لقوافل
المحطة الخامسة لقوافل تكامل، فيتو

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن مشاركة الجامعة في المحطة الخامسة لقوافل تكامل إقليم جامعات القناة وسيناء، والتي انطلقت إلى محافظة بورسعيد بمنطقة الحظائر بالقبوطي الجديدة، وذلك بالتنسيق مع جامعة بورسعيد، وبمشاركة جامعات العريش والسويس ودمياط. 

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المشاركة في المبادرات الرئاسية 

وأوضح الدكتور ناصر مندور أن الجامعة تحرص على المشاركة في المبادرات الرئاسية والقومية الكبرى وأهمها مبادرة حياة كريمة.  

جانب من القوافل، فيتو
جانب من القوافل، فيتو

 

وأضاف أن تحالف جامعات إقليم شرق الدلتا يقوم بدوره المجتمعي ويتوجه بالقوافل التنموية الشاملة، والقوافل الطبية إلى أهالينا في القرى والريف والمدن المصرية المختلفة.  

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مشاركة أعضاء هيئة التدريس 

وشاركت جامعة قناة السويس في المحطة الخامسة للقوافل بمحافظة بورسعيد،  بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات الطب،  التمريض، الطب البيطري، طب الأسنان  بإشراف عام الدكتور محمد صالح المنسق العام لقوافل شرق الدلتا. 

جانب من القوافل، فيتو
جانب من القوافل، فيتو

إجمالي عدد المنتفعين 

حيث قام أساتذة جامعة قناة السويس بالكشف الطبي على 257 حالة في تخصصات طبية مختلفة، منها 18 باطنة، 28 قلب وأوعية دموية، 10مسالك، 73 جلدية، 43 عظام، 45 أسنان. 

جانب من القوافل، فيتو
جانب من القوافل، فيتو

التثقيف الصحي والخدمات البيطرية 

كما تم تقديم التثقيف الصحي ل40 حالة مرضية كالتالي: 30 حالة أطفال حول التغذية السليمة للطفل في المراحل العمرية المختلفة، وكيفية تجنب حدوث النزلات المعوية، 5 حالات لأمراض مزمنة من مرضى حساسية الصدر والضغط والسكري،  حيث تم تثقيفهم بكيفية التعامل مع حقن الأنسولين والتغذية الصحية السليمة،  و5 حالات جلدية حول أهمية النظافة الشخصية. 

 

بالاضافة إلى التوعية بكيفية التعامل مع الحيوانات في الحظائر.

 

 

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جامعة القناة جامعة قناة السويس الجامعة المحطة الخامسة قوافل شرق الدلتا بورسعيد

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