محافظ الدقهلية يزور كنيسة الروم الكاثوليك بالمنصورة للتهنئة بعيد الميلاد (صور)

استقبلت كنيسة الروم الكاثوليك بشارع السكة القديمة قيادات الدقهلية الأمنية والتنفيذية لتقديم التهاني بعيد الميلاد المجيد.

كنائس الدقهلية تحتفل بعيد الميلاد

وتزينت الكنائس باشجار الكريسمس والمزود كأبرز مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، بحضور اللواء حسام عبد العزيز مدير امن الدقهلية واللواء خالد عيد مدير المخابرات العامة الواء احمد المرسي من المخابرات الحربية، والهيثم عبد القادر المستشار العسكري والشيخ صفوت نظير وكيل اوقاق الدقهلية ومسئول الازهر بالدقهلية

كما حضر الدكتور احمد العدل نائب محافظ الدقهلية واللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة والدكتور ايهاب منصور معاون المحافظ، والنائبة ولاء عبد الفتاح عضو مجلس النواب والدكتورة مني عثمان وكيل الشباب والرياضة بالدقهلية والدكتورة ماجدة جلالة وكيل تضامن الدقهلية وعلي حسن وكيل تموين الدقهلية ومحمد أمين رئيس حي شرق المنصورة واحمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة

وقدم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء، التهنئة للأخوة الأقباط.

وكان في استقبال المحافظ القمص برنابا الكنيسة الكاثوليكية، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وقال بولا شفيق راعي الكنيسة نحتفل بميلاد السيد المسيح في فلسطين عيد يذكرنا بالسلام، ونتدرع الى الله المقتدر على كل شئ أن يعم السلام علي الامة العربية وان يعم السلام الداخلي وان يكون عام عامر.

كما قال الشيخ صفوت نظير وكيل أوقاف الدقهلية: حفظ الله مصرنا الحبيبة في هذه المناسبات، ونقدم التهاني لاشقائنا بعيد الميلاد المجيد ان يستمر الشعار بالمحبة والسلام كما أرشدنا القران ووجهنا النبي

ووجه المحافظ رسالة بأن نظل يد واحدة لمواجهة اي عدو غاشم، قائلا: نحن شعب واحد ونسيج واحد ونحافظ علي البلد سويا، وكل الدعم لاخواتنا الاقباط.

ومن المقرر أن تتم مراسم قيام محافظ الدقهلية بتقديم التهاني للإخوة الأقباط في محافظة الدقهلية بالتوجه إلى كنيسة الروم الكاثوليك بالمختلط، وكنيسة الروم الكاثوليك بشارع السكة القديمة،وكنيسة الروم الأرثوذوكس بشارع سور المحطة بالمنصورة.

وتشهد إيبارشيات المنصورة وميت غمر ودقادوس في محافظة الدقهلية احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد وتوافد المسلمين لتقديم التهاني.

ومن المعتاد حرص المسلمون علي تقديم التهاني للأقباط في الكنائس والتقاط الصور التذكارية أمام المزود، ومظاهر الاحتفالات بالكنائس والأديرة.

مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بكنائس الدقهلية

وتشهد كنائس الدقهلية دق الأجراس وتتعالى الترانيم وسط دعوات بأن يعم الأمن والسلام لمصر والعالم، وأدى الآلاف من الأقباط بمحافظة الدقهلية، صلوات قداس ليلة عيد الميلاد المجيد بعدد من الكنائس والأديرة على مستوى المحافظة وسط إجراءات أمنية مشددة.

ويترأس القداس أسقف الإيبارشيات بالمنصورة وتوابعها وبميت غمر ودميانة وأجا كأشهر الأديرة والكنائس، وشارك في رئاسة القداس العديد من قساوسة وكهنة الكاتدرائية، وعشرات الشمامسة، فيما ينتشر أفراد كشافة الكنيسة في أنحاء الكاتدرائية لاستقبال المصلين والمهنئين.

ومن أبرز مظاهر الاحتفال بميلاد المسيح تتمثل في المزود وأشجار الكريسماس التي تعبر عن الفرحة بميلاد السيد المسيح.

مكونات المزود أبرز مظاهر الاحتفال

المزود يتكون من شخصيات السيد المسيح وأمه القديسة العذراء والقديس يوسف النجار والرعاة المجوس.

المزود



وتتسم احتفالات عيد الميلاد في الشرق وتحديدًا في مصر بمزيج من الطقوس الروحيَّة والمجتمعيَّة التي تختلط فيها الزينة والأنوار بالصلوات والألحان الكنسيَّة.

كما تجتمع فيها مظاهر الاحتفالات المصريَّة والغربيَّة، مثل سانتا كلوز وشجرة الميلاد وكعك العيد الذي يمثل عادة شرقيَّة تتعلق بالأعياد الدينيَّة للمسيحيين والمسلمين سواء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.