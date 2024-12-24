محافظ الدقهلية يتفقد شوارع طلخا (صور)

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء بجولة تفقدية بشوارع مدينة طلخا لمتابعة مستوي النظافة العامة ورفع الإشغالات، وخلال الجولة التقى المحافظ بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم ومشاكلهم، ووجه بدراستها وحلها.

جولة محافظ الدقهلية في شوارع طلخا

كما استمع محافظ الدقهلية الي آرائهم حول مستوي النظافه العامه بالمدينة وهل هناك تحسن من عدمه في مستوي الخدمه، مؤكدًا علي ضرورة تعاون المواطن مع أجهزة المحافظه في الحفاظ علي نظافة الشوارع والقاء القمامة في أماكنها المخصصة.

الشوارع المستهدفة في جولة محافظ الدقهلية بطلخا

وشملت جولة "مرزوق" شارعي القنطرة وعاطف الشرقاوي بالمدينة وأكد اللواء " مرزوق " على أن حل مشاكل المواطنين وتحقيق مطالبهم ورضائهم عن الخدمات المقدمه من أولي أولوياته، مشيرًا إلي أن هناك توجيهات مشدده لجميع رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتواجد بالشوارع وسط المواطنين لبحث مشاكلهم ومطالبهم والعمل علي حلها والتأكد من تقديم كافة الخدمات لهم.

استمرار جولات "محافظ الدقهلية "بالشوارع

وتجدر الاشارة الي تواصل واستمرار جولات "محافظ الدقهلية "بالشوارع بنطاق المدن والمراكز والاحياء والقري صباحا ومساءا يوميا ويلتقي بالمواطنين ليستمع الي مشاكلهم ومطالبهم ويتعرف منهم عن مدي رضائهم عن الخدمات المقدمه في جميع القطاعات وفي المقدمه منها قطاع النظافه.

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