الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد شوارع طلخا (صور)

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية  اليوم الثلاثاء بجولة تفقدية بشوارع مدينة طلخا لمتابعة مستوي النظافة العامة ورفع الإشغالات، وخلال الجولة التقى المحافظ بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم ومشاكلهم، ووجه بدراستها وحلها.

جولة محافظ الدقهلية في شوارع طلخا 

 كما استمع محافظ الدقهلية الي آرائهم حول مستوي النظافه العامه بالمدينة وهل هناك تحسن من عدمه في مستوي الخدمه، مؤكدًا علي ضرورة تعاون المواطن مع أجهزة المحافظه في الحفاظ علي نظافة الشوارع والقاء القمامة في أماكنها المخصصة.

 

الشوارع المستهدفة في جولة محافظ الدقهلية بطلخا

وشملت جولة "مرزوق" شارعي القنطرة وعاطف الشرقاوي بالمدينة وأكد اللواء " مرزوق " على أن حل مشاكل المواطنين وتحقيق مطالبهم  ورضائهم عن الخدمات المقدمه من أولي أولوياته، مشيرًا إلي أن هناك توجيهات مشدده لجميع رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتواجد بالشوارع وسط المواطنين لبحث مشاكلهم ومطالبهم والعمل علي حلها والتأكد من تقديم كافة الخدمات لهم.

استمرار جولات "محافظ الدقهلية "بالشوارع

وتجدر الاشارة الي تواصل واستمرار جولات "محافظ الدقهلية "بالشوارع بنطاق المدن والمراكز والاحياء والقري صباحا ومساءا يوميا ويلتقي بالمواطنين ليستمع الي مشاكلهم ومطالبهم ويتعرف منهم عن مدي رضائهم عن الخدمات المقدمه في جميع القطاعات وفي المقدمه منها قطاع النظافه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التواجد بالشوارع القاء القمامة الخدمات المقدمة المدن والمراكز والأحياء اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية محافظ الدقهلية مشاكل المواطنين الدقهلية اليوم الاحياء والقرى اللواء طارق مرزوق المراكز والمدن والاحياء النظافة العامة المراكز والاحياء رؤساء المراكز والمدن والأحياء قطاع النظافة محافظ الدقهلية مستوى النظافة محافظ الدقهلية حل مشاكل المواطنين اللواء طارق مرزو

مواد متعلقة

فاكهة الترند، فوائد وأضرار التوت البري والفئات الممنوعة من تناوله؟

قطاع الطرق والكباري بالبحيرة يشهد تنفيذ 35 مشروعًا بتكلفة 3 مليارات و600 مليون جنيه

هالة صدقي أحدث المنضمين لمسلسل "قهوة المحطة" في رمضان 2025

وكيل تضامن الأقصر: مؤسسة ساويرس داعمة للمشروعات الكبرى (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

لحظة انفجار وغرق سفينة روسية تحمل معدات نووية في البحر المتوسط (فيديو)

الزمالك يوضح حقيقة عودة طارق حامد

ماتت في حادث أليم، قصة الطالبة "رحيق" شهيدة العلم وحافظة القرآن بالمنوفية (صور)

أستاذ بجامعة هارفارد: مصر ستصبح أول دولة في العالم بلا أطباء

بعد موافقة الشيوخ، هل يحق لمجلس النواب تعديل مواد قانون المسئولية الطبية؟

الصقر يكشف حقيقة التحقيق مع كهربا بسبب فيديو المشاجرة في الملهى الليلي

رابط إلكتروني لحل مشكلات رفع المستندات لحجز شقق سكن كل المصريين 5

كهربا يطلب الرحيل عن الأهلي في يناير المقبل

منوعات

المزيد

بابا نويل يهنئ رواد الفضاء الروس بقدوم العام الجديد

غضب إسرائيلي بعد عرض شركة أمريكية تيشيرتات تحمل صورة السنوار

ميجان ماركل تعرب عن رغبتها قضاء عيد الميلاد مع العائلة المالكة

تواجه اتهامات بالاتجار في البشر والاغتصاب، إنقاذ 200 طفل وسيدة من طائفة يهودية احتجزتهم بالغابات (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض التمر والجوافة في سوق العبور

انخفاض ملحوظ في أسعار البط، وهذا سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء

31.82 ألف دولار للطن سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قطار الملك المصري لا يتوقف.. أرقام محمد صلاح في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية أكل اللحم في المنام وعلاقتها بتحسن الأحوال المعيشية

تعرف على أول منازل الآخرة ومصير المتوفى في القبر

 تفسير حلم أكل الخس في المنام وعلاقته بالإصابة بالتعب النفسي والجسدي

المزيد
الجريدة الرسمية