اجتماع طارئ في تعليم الوادي الجديد لتأمين امتحانات نصف العام

عقد المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الإثنين، اجتماع ومديرى ووكلاء الإدارات التعليمية بالمحافظة وإدارات (شئون الطلبة - التعليم الثانوى _ التعليم الإعدادى -مركز التطوير _ الامن _ المكتب الفنى _الإحصاء - العلاقات العامة ).

وخلال اللقاء أكد وكيل التعليم بالمحافظة، على ضرورة الاستعداد التام للامتحانات والتى تنطلق السبت 11 يناير المقبل لجميع صفوف النقل من الثالث الإبتدائي حتى الثانى الثانوى، مشددا على جميع المعنيين حال وجود أو رصد أي معوقات قد تعرقل إنتظام العمل يجرى تذليلها بشكل فورى.

وفى سياق متصل وكيل تعليم الوادي الجديد، خطة العمل الهادفة لتأمين وسلامة إجراءات امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية حيث كان لتعليم المحافظة تجربة رائدة وغير مسبوقة فى تأمين الامتحانات، مشيرا إلى تجهيز خطة عمل هادفة لتأمين إجراءات امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية ومنع التسريب.

وشدد وكيل التعليم على إلتزام جميع المعنيين بكافة المسئوليات والمهام المكلفين بها على الوجه الأمثل لمرور اعمال الامتحانات بكل إنضباط ودقة دون أى مشكلات، موجهًا الشكر والتقدير لجميع العاملين بالحقل التعليمى للجهد المبذول والتعاون الملموس من أجل النهوض بالعمل والارتقاء به.

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