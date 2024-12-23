الإثنين 23 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اجتماع طارئ في تعليم الوادي الجديد لتأمين امتحانات نصف العام

تعليم الوادي الجديد،
تعليم الوادي الجديد، ڤيتو

عقد المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الإثنين، اجتماع ومديرى ووكلاء الإدارات التعليمية بالمحافظة وإدارات (شئون الطلبة -  التعليم الثانوى _  التعليم الإعدادى -مركز التطوير  _ الامن _ المكتب الفنى _الإحصاء - العلاقات العامة ).

وخلال اللقاء أكد وكيل التعليم بالمحافظة، على ضرورة الاستعداد التام للامتحانات والتى تنطلق السبت 11 يناير المقبل لجميع صفوف النقل من الثالث الإبتدائي حتى الثانى الثانوى، مشددا على جميع المعنيين حال وجود أو رصد أي معوقات قد تعرقل إنتظام العمل يجرى تذليلها بشكل فورى.

وفى سياق متصل وكيل تعليم الوادي الجديد، خطة العمل الهادفة لتأمين وسلامة إجراءات امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية حيث كان لتعليم المحافظة تجربة رائدة وغير مسبوقة فى تأمين الامتحانات، مشيرا إلى تجهيز خطة عمل هادفة لتأمين إجراءات امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية ومنع التسريب.

وشدد وكيل التعليم على إلتزام جميع المعنيين بكافة المسئوليات والمهام المكلفين بها على الوجه الأمثل لمرور اعمال الامتحانات بكل إنضباط ودقة دون أى مشكلات، موجهًا الشكر والتقدير لجميع العاملين بالحقل التعليمى للجهد المبذول والتعاون الملموس من أجل النهوض بالعمل والارتقاء به.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارات التعليمية التعليم الاعدادى التعليم الثانوي الشهادة الاعدادية امتحانات صفوف النقل امتحانات النقل تعليم الوادى الجديد محافظة الوادى الجديد وكيل تعليم الوادي الجديد

مواد متعلقة

حنان مجدي توجه بتحديث التوصيف البيئي لمحافظة الوادي الجديد

رئيس مركز الخارجة يجتمع بأهالي قرية بولاق ويؤكد حل مشكلاتهم
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية مساء اليوم

أول تعليق من عائلة بشار الأسد عن ليلة الهروب وفخ الخديعة

روسيا تعلن تجميد السعودية لعضويتها في مجموعة البريكس

200 ألف جنيه غرامة وحرمان الجماهير وإيقاف دونجا، عقوبات الزمالك بمباراة سيراميكا

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 24 - 12 -2024

صبحي خليل يستغيث على الهواء من أمام منزله بالعجوزة: قطعوا المياه والكهرباء (فيديو)

كل ما تريد معرفته عن خدمة التحويلات اللحظية للأموال من الخارج

بالرقم القومي، اعرف نتيجة قرعة الحج السياحي

منوعات

المزيد

تبدأ من 100 جنيه، أسعار شجر الكريسماس بشبرا مصر (فيديو)

إيلون ماسك يطلب مساعدة سفير واشنطن لدى الدنمارك في الحصول على جرينلاند

غوريلا تثير القلق في مطار إسطنبول، ما القصة؟

شركة طيران أمريكية تجبر راكبًا على ترك مقعده بالدرجة الأولى لكلب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين 23/12/2024

تعرف على أسعار الأرز في السوق اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

بعد إطلاق الخدمة رسميًا، كيفية تحويل الأموال لحظيًا من جميع أنحاء العالم لمصر (فيديو)

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

تعليمات مهمة عند أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 / 2025 م (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح الأوصاف المطلوب شرعًا توافرها في المؤذن

تفسير رؤية المسيح الدجال في المنام وعلاقتها بالموت المفاجئ وضيق الحال

الشيخ رمضان عبد المعز يكشف عن أمر يغفر ذنوب العبد كل يوم (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية