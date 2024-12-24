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حوادث

حبس 7 متهمين بسرقة الدراجات النارية في القاهرة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 أمرت  النيابة العامة بحبس 7 لصوص لارتكاب جرائم سرقات متنوعة من بينها الدراجات النارية، 4 أيام على ذمة التحقق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

كان مدير أمن القاهرة تلقى إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من  ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة التبين لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في  سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب "الفك"، وبحوزته "الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الوقائع" وأقر بارتكاب 12 واقعة سرقة بذات الأسلوب.

 

 كما تم ضبط (سائق بإحدى شركات النقل الذكى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة قصر النيل لقيامه بالاستيلاء على حقيبة أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" وبداخلها (مبلغ مالى - بعض المتعلقات الشخصية)، وتم بإرشاده ضبط المسروقات.

وكذلك ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لقيامهما بسرقة سيارة إحدى السيدات عقب تحصل أحدهما على مفتاح السيارة من مالكتها لإيقافها بالمكان المخصص للإنتظار، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها.

كما ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة  السلام أول لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب"توصيل الأسلاك".
وبمواجهتهما أقرا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بارشادهما ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها بالمنطقة سكنهما.

وأيضا تم ضبط سائق  بدائرة قسم شرطة عابدين، لقيامه بسرقة (جهاز "لاب توب"، مبلغ مالى – وحدتى تخزين "هارد كمبيوتر، فلاشة") بأسلوب "كسر الزجاج" من داخل إحدى السيارات حال توقفها بدائرة قسم شرطة مدينة  نصر أول، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة

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النيابة العامة مدير أمن القاهرة قسم شرطة التبين قسم شرطة قصر النيل

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