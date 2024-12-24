الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

سقوط 7 لصوص لارتكاب جرائم سرقات بالقاهرة

حبس
حبس

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة ، من ضبط 7 لصوص لارتكاب جرائم سرقات متنوعة من بينها الدراجات النارية.

كان مدير أمن القاهرة تلقى اخطارًا يفيد  بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من  ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة التبين لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب "الفك"، وبحوزته "الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الوقائع" وأقر بإرتكابه 12 واقعة سرقة بذات الأسلوب.

سقوط 7 لصوص لإرتكاب جرائم سرقات  بالقاهرة 



كما ضبط (سائق بإحدى شركات النقل الذكى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة قصر النيل لقيامه بالإستيلاء على حقيبة أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" وبداخلها (مبلغ مالى - بعض المتعلقات الشخصية) وتم بإرشاده ضبط المسروقات.

كما ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لقيامهما بسرقة سيارة إحدى السيدات عقب تحصل أحدهما على مفتاح السيارة من مالكتها لإيقافها بالمكان المخصص للإنتظار، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها.

كما ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة  السلام أول لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب"توصيل الأسلاك".

 

الأمن يكشف ملابسات تكدس المواطنين في سجل مدني مدينة بدر

تحرير 1266 مخالفة الملصق الإلكترونى ورفع 46 سيارة ودراجة نارية متروكة

 وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها بالمنطقة سكنهما.

كما ضبط سائق  بدائرة قسم شرطة عابدين، لقيامه بسرقة (جهاز "لاب توب"، مبلغ مالى – وحدتى تخزين "هارد كمبيوتر، فلاشة") بأسلوب "كسر الزجاج" من داخل إحدى السيارات حال توقفها بدائرة قسم شرطة مدينة  نصر أول، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اجهزة الامن بالقاهرة الأجهزة الأمنية دائرة قسم شرطة السلام سرقة الدراجات النارية شرطة مدينة نصر قسم شرطة قصر النيل قسم شرطة عابدين

مواد متعلقة

الأمن يكشف ملابسات تكدس المواطنين في سجل مدني مدينة بدر

تحرير 1266 مخالفة الملصق الإلكترونى ورفع 46 سيارة ودراجة نارية متروكة

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2025 وطريقة الإعلان عنها

حالة الطرق اليوم، أحجام مرورية متحركة فى ميادين وسط البلد وكورنيش النيل وكوبرى الجلاء

ضبط 105 أفرد خرطوش و43 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات أمنية بالمحافظات

تحرير 1002 مخالفة تحدث في الهاتف أثناء القيادة خلال 24 ساعة

ضبط 3 آلاف قضية سرقة كهرباء في حملات تفتيشية على المحال والعقارات

أخبار الحوادث اليوم: فيديو يرصد ترويج مخدرات في زهراء مدينة نصر.. سائق ميكروباص يتحرش بفتاة فى الشروق
ads

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في الصاغة، بكام الجرام عيار 18؟

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 24-12-2024 ببداية التعاملات

دار الإفتاء توضح حكم أثر سماع الفحش من القول على أجر الصوم

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2025 وطريقة الإعلان عنها

حصاد 2024، السيسي يقود جهود الحفاظ على الأمن القومي وتوازن السياسة الخارجية المصرية

غرق سفينة شحن روسية في البحر المتوسط

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

مطار القاهرة يكشف حقيقة حدوث تسريب للمياه بمبنى الركاب رقم 2

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج 2025، عام السعي لتحقيق التميز والتقدم لمواليد برج الحمل

الملك تشارلز يخالف التقاليد خلال الاحتفال بعيد الميلاد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، مفاجآت سارة في انتظار مواليد هذه الأبراج

بعد استفزازه، رونالدو يسخر من ميسي في "تحدي اليوتيوب" (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بـ 32 جنيها اشترى كيلو السكر اليوم الثلاثاء 24-12-2024 في الأسواق

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في الصاغة، بكام الجرام عيار 18؟

أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 24- 12- 2024 في الأسواق

عباد الشمس يسجل 103 جنيهات للتر، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 24-12-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

5 ملفات حاسمة على طاولة مجلس الجبلاية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: الرقابة الإدارية في الإسلام تهدف إلى حماية المال العام ومنع الفساد

دار الإفتاء توضح حكم أثر سماع الفحش من القول على أجر الصوم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 24 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية