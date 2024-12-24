سقوط 7 لصوص لارتكاب جرائم سرقات بالقاهرة

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة ، من ضبط 7 لصوص لارتكاب جرائم سرقات متنوعة من بينها الدراجات النارية.

كان مدير أمن القاهرة تلقى اخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة التبين لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب "الفك"، وبحوزته "الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الوقائع" وأقر بإرتكابه 12 واقعة سرقة بذات الأسلوب.

سقوط 7 لصوص لإرتكاب جرائم سرقات بالقاهرة





كما ضبط (سائق بإحدى شركات النقل الذكى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة قصر النيل لقيامه بالإستيلاء على حقيبة أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" وبداخلها (مبلغ مالى - بعض المتعلقات الشخصية) وتم بإرشاده ضبط المسروقات.



كما ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لقيامهما بسرقة سيارة إحدى السيدات عقب تحصل أحدهما على مفتاح السيارة من مالكتها لإيقافها بالمكان المخصص للإنتظار، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها.



كما ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام أول لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب"توصيل الأسلاك".

وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها بالمنطقة سكنهما.



كما ضبط سائق بدائرة قسم شرطة عابدين، لقيامه بسرقة (جهاز "لاب توب"، مبلغ مالى – وحدتى تخزين "هارد كمبيوتر، فلاشة") بأسلوب "كسر الزجاج" من داخل إحدى السيارات حال توقفها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.