شاهد، الاستعدادات النهائية لملتقى التسويق الأول للخضر والفاكهة المجففة في الأقصر

ينطلق في العاشرة والنصف صباح اليوم الثلاثاء ملتقى التسويق الأول للخضر والفاكهة المجففة، «ميركادو» بمحافظة الأقصر ضمن أنشطة وفعاليات مشروع تحسين انتاجية وسلاسل قيمة محصول الطماطم، والذي تدشنه مؤسسة ساويرس للتنمية بالشراكة مع سفارة اليابان وبالتعاون مع مؤسسة تنمية الأسرة المصرية لتعزز قطاع التصنيع الزراعي.

ملتقى ميركادو للخضر والفاكهة المجففة في الأقصر

وتبدأ الفعاليات بقاعة النيل بفندق الجولي فيل بالأقصر، تحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، بمشاركة أكثر من 100 مشارك يمثلون العديد من الجهات والأفراد والمزارعين والبنوك وشركات التسويق الزراعي والاستيراد والتصدير، والتجارة الداخلية ومقدمي الخدمات المالية وغير المالية للقطاع الزراعي وشركات مستلزمات الإنتاج الزراعي، فيما يضم الملتقى العديد من المنتجين والهيئات المهتمة بمجال الزراعة والإستثمار وممثلي القطاع الحكومي وممثلي الجمعيات الإنتاجية الزراعية والتعاونيات الزراعية.

يشمل متلقى ميركادو جلسة حوارية تحت عنوان «شركات الاستثمار الزراعي تحديات وطموحات»، وجلسة حوارية للمزارعين والمنتجين مع مقدمي الخدمات، وجلسة أخرى أيضا مع خبراء التمويل محمد مسكين- بنك QNB- جهاز تنمية المشروعات.

الجدير بالذكر أن الملتقى يهدف إلى خلق شراكات تعزز قطاع التصنيع الزراعي بين شركاء الملتقى بما يحقق رواج اقتصادي وتحسين دخل المزارعين، ودعم الشركات ومقدمي الخدمات، كما يقام على هامش الملتقي معرض للشركات والذي تعرض من خلاله منتجات التصنيع الزراعي المجهزة للتصدير والاستهلاك المحلي.

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