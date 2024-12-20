ضبط 70 كيلو لحوم وكبدة مجهولة المصدر بأسواق أسوان (صور)

تابع اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود مديرية الطب البيطرى من خلال الحملات الميدانية للتفتيش والتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المعروضة بمختلف الأسواق.

تنظيم حملات دورية

ووجه بتكثيف العمل والتعاون مع الجهات المعنية لتنظيم حملات دورية ومفاجئة على محلات الجزارة وبيع اللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم بمختلف المراكز والمدن من أجل الاطمئنان على سلامة المعروضات ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى، فضلًا عن رصد أى مخالفات أولًا بأول، بما يساهم فى توفير منتجات غذائية ذات جودة عالية ومطابقة للاشتراطات الصحية والبيئية المقررة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة عزة زارع مدير عام الطب البيطرى أنه بناء على تكليفات محافظ أسوان وبالتنسيق مع الوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم أمبو والأجهزة الأمنية تم تنظيم حملة تفتيش مكبرة على محلات الجزارة البلدية وثلاجات اللحوم المجمدة بمختلف أنحاء المدينة.

أشارت إلى أن الحملة شارك فيها أطباء ومسئولى إدارة المجازر والتفتيش بالمديرية وأسفرت عن ضبط 70 كجم من اللحوم البقرى والمفروف والكبدة المستوردة حيث كانت هذه المضبوطات عبارة عن عرض وبيع لحوم خارج المجزر ومجهولة المصدر، وتم تحرير 3 محاضر جنح ومخالفة، كما تم التحفظ على هذه الكميات لحين صدور قرار النيابة العامة وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

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