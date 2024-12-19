محافظ أسوان يسلم دراجات للطلاب الفائزين في ندوات نشر الوعي البيئي (صور)

سلم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، درجات للطلاب والطالبات الفائزين فى المنافسات التى تم تنفيذها داخل الندوات التوعوية لنشر الوعى البيئى للطلاب، والتى نظمها جهاز شئون البيئة بالتعاون مع الهيئات والجهات الحكومية وغير الحكومية للتعريف بالتغيرات المناخية والتنمية المستدامة والتنوع البيولوجى والمحميات الطبيعية، وكذا أثر البصمة الكربونية على الحد من التلوث، وتقام تحت رعاية وزارات البيئة والتعليم العالى والبحث العلمى وإحدى الشركات المتخصصة فى المجال البيئى.

فعاليات مبادرة صحتنا من صحة كوكبنا

ويأتى ذلك ضمن فعاليات مبادرة "صحتنا من صحة كوكبنا" فى إطار المبادرات المجتمعية والصحية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأثناء الفعاليات التى حضرها الدكتور لؤي سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور عمرو الطيرى مدير جهاز شئون البيئة،وقدم الدكتور إسماعيل كمال شكره للقائمين على تنفيذ هذه الفعاليات التى تهدف إلى تنمية الوعى الصحى للمواطنين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لافتًا إلى أن الصحة والتعليم يمثلان الركائز الأساسية للنهوض بالدولة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

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