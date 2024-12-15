أعضاء عمومية نادي أسوان الرياضي يرفضون إقامة مشروع استثماري ويطالبون المحافظ بالتدخل

سادت حالة من الغضب والاستياء بين أعضاء الجمعية العمومية لنادى أسوان الرياضي، بعد انتشار معلومات حول تخصيص مساحة من أرض النادى لإقامة مشروع استثمارى مما يتسبب فى ضيق المكان والقضاء على المتنفس الأفضل لجميع العائلات الأسوانية، معلنين رفضهم لما قرره مجلس الادارة الحالى من قرارت تطيح بحقوقهم فى ناديهم العريق.

جمع توقيعات

وجمع حوالى 500 عضو من اعضاء الجمعية العمومية لنادى اسوان الرياضى توقيعات لرفض التعدى على ارض ناديهم تحت مسمى الاستثمار وتقدموا بشكوى إلى محافظ أسوان اللواء دكتور ‘سماعيل كمال وإلى وكيل وزارة الشباب والرياضة لوقف أعمال الهدم والبناء لسور النادى القبلي والشرقي، وتشكيل لجنة قانونية هندسية محايدة لفحص تلك الأعمال.

وتنص الشكوى المقدمة ضد أعضاء مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى على "أن أرض النادي ضمن أملاك الدولة الخاصة مخصصة بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 892 لسنة 2021 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 20 فى 30 مايو 2021 لمدة 30 سنة بمساحة 32718م2 ومقام عليها منشآت ومباني نادى أسوان الرياضي، وعدد الجمعية العمومية تجاوز 20 ألف عضو.

وتابع الأعضاء في الشكوى: "أما فى ظل المجلس المنتخب هذا تم تعديل تخصيص مساحة السور القبلي للنادى من انشاء مولى تجارى وادارى بمساحة900م2 بعمق عرض 10م2 داخل أرض النادي إلى إنشاء فندق سياحي بمساحة1900 م2 بعد موافقة اللواء المحافظ السابق، والدكتور وزير الشباب والرياضة، حيث تم وقف الإجراءات من قبل الدكتورة نائبة المحافظ السابقة بسبب تعديل المهلة المتفق عليها بين مجلس إدارة النادي الحالي والمستثمرين والمساس بالرقعة الخضراء داخل النادي وضيق المساحة بالمقارنة بعدد أعضاء الجمعية العمومية المتزايد بالنادى".

وأشاروا إلى أنه خلال الفترة الاخيرة علم اعضاء الجمعية العمومية أن الإجراءات استكملت وتم تعديل التخصيص من عرض 19م2 داخل النادي إلى 35 م2 تقريبًا إلى داخل الرقعة الخضراء التى يستفاد منه أعضاء الجمعية العمومية، وهى المتنفس الوحد لهم داخل النادي "حديقة النادي "، بالإضافة إلى طرح تخصيص السور الشرقي للنادي لذات المستثمر لإنشاء مستشفى استثمارية، دون تضمن أى بند من البنود بمزايا أو تخفيضات لأعضاء الجمعية العمومية للمشروعين.

واستكملت الشكوى أن الاعضاء فوجئوا الخميس الماضى بتخطيط "وضع جير أبيض "يستقطع أكثر من 35م2 داخل حديقة النادي، وتعتبر مخالفة لمجلس إدارة النادي للقانون، حيث تم تعديل اتفاق الاستثمار الصادر من مجلس الإدارة السابق دون العرض على الجمعية العمومية،والقضاء على الرقعة الخضراء الوحيدة بالنادي ومكان اجتماع أعضاء الجمعية العمومية وأسرهم.

ذلك بجانب محاولة تمرير قرار من مجلس الإدارة بفتح اشتراكات عضويات جديدة بالنادي مقابل 50 ألف جنيه، بالرغم من أن النادي يحتاج إلى مقر جديد لكثرة عدد الأعضاء وتزايدهم، وعدم وجود تراخيص بالهدم والبناء صادرة من الوحدة المحلية المختصة.

يذكر أعضاء الجمعية العمومية لنادى أسوان الرياضي في شكواهم "إننا فى خطوة استباقية ونعتبر هذه الشكوى بلاغًا للقيادة السياسية للدولة ممثلة فى محافظ أسوان بوجود مخالفات قانونية وإدارية للقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته واللائحة التنفيذية له، إذ يمثل ذلك إهدار للمال العام وقصد عدم تعظيم القيمة الاقتصادية للموارد المالية للنادى والقضاء على المتنفس الوحيد لأعضاء الجمعية العمومية للنادي وللشارع الأسواني.

وناشد أعضاء الجمعية العمومية محافظ أسوان بإصدار قرار وقف أعمال الهدم والبناء لسور نادى أسوان الرياضي القبلي والشرقي، وتشكيل لجنة قانونية هندسية محايدة للوقف على صحة الشكوى، ومساندتهم للحفاظ على أرض ناديهم والمتنفس الوحيد لهم.

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