أبوالغيط: موقفنا ثابت في مساندة الصومال والتضامن معه للدفاع عن سيادته وأمنه

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم "الثلاثاء، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الصومال أحمد معلم فقي، وذلك خلال زيارة رسمية يقوم بها إلى القاهرة.

تحقيق السلام والاستقرار في الصومال

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن أبو الغيط أكد موقف الجامعة العربية المساند للصومال والمتضامن معه في الدفاع عن سيادته وأمنه وسلامة أراضيه، والتزامها الكامل بدعم مسيرة التنمية ومكافحة الإرهاب وتحقيق السلام والاستقرار في الصومال.

دعم الجامعة العربية المستمر لوحدة الصومال

بدوره، أعرب وزير الخارجية الصومالي عن تقدير الحكومة الصومالية لدعم الجامعة العربية المستمر لوحدة الصومال وسيادته ووحدته الترابية، منوهًا بجهودها القائمة في هذا السياق، وأطلع الأمين العام على الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها الحكومة الصومالية في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

تطورات الوضع في الصومال وفي منطقة القرن الإفريقي

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الطرفين تطرقا لآخر تطورات الوضع في الصومال وفي منطقة القرن الإفريقي، وأكّدا على ضرورة استمرار التشاور والتنسيق بين الأمانة العامة والجانب الصومالي لدعم مسيرة التنمية الناجحة والماضية بثبات نحو تحقيق السلم والاستقرار والتطور في كافة ربوع الصومال.

وشددا على حرصهما على دعم الاستقرار والسلام في المنطقة وعلى الحفاظ على سيادة الصومال ووحدة أراضيه.

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