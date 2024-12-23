وزير الخارجية يعلن ترفيع العلاقات مع الصومال على المستوى الاستراتيجي

قال د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن زيارة نظيره الصومالي لمصر تدل على قوة العلاقات بين البلدين الشقيقين.





وأوضح خلال مؤتمر صحفى مشترك مع أحمد معلم فقي، وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية، اليوم بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة أن هناك تعليمات من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره الصومالي بتقوية العلاقات فى كافة المجالات.



وأوضح أن السياسة المصرية الثابتة تدعم استقلال الصومال.

وأشار إلى انه تم التباحث بشأن العلاقات الثنائية بشتى المجالات وكذلك التباحث بشأن الوضع العربى والإقليمى والإفريقي.

ونوه إلى أنه تم التوافق على العمل على ترفيع العلاقات على مستوى الشراكة الاستراتيجية بما يتناسب مع العلاقات الممتدة على مر السنين وكذلك التبادل السياسى على مستوى كبار المسئولين والتبادل الاقتصادي من خلال التواجد المصرى فى الصومال وكذلك إقامة المنتدى الاقتصادى لرجال الأعمال المصريين والصوماليين والذى يعقد فى مصر.

وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية لا تقتصر على الجانب الرسمى فقط ولكن سوف تكون بين رجال الأعمال المصريين والصوماليين.

وركز على أنه تم رفع العلاقات لتوفير مصر التمويل اللازم للجيش والشرطة الصومالية لمواجهة الإرهاب.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قرر زيادة استفادة الطلبة الصوماليين من المنح المصرية.

وشدد على رفع مصر أى إجراءات تمس وحدة واستقرار واستقلال الصومال.

وأعرب عن ارتياحه لبعثة الاتحاد الأفريقي فى الصومال مشيرا إلى أن مصر سوف تشارك فى هذه البعثة.

وأضاف أنه تم التباحث بشأن العديد من القضايا التى تهم البلدين مثل الاستقرار ومواجهة الإرهاب داخل القرن الأفريقى.

ونوه إلى أنه تم التباحث بشأن الوضع الكارثي فى قطاع غزة والإجراءات غير الشرعية وغير القانونية من جانب قوات الاحتلال الاسرائيلية.

ولفت إلى أنه سوف يكون هناك لقاء ثلاثى بين مصر والصومال واريتريا لبسط الأمن ومواجهة الإرهاب وفقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره فى الصومال وإريتريا.

وأضاف أن الصومال أعلنت دعمها لمرشحة مصر لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

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