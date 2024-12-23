وزير خارجية الصومال: لن ننسى الفضل لمصر فى إتمام اتفاقية أنقرة ونحن للعهد حافظون

قال أحمد معلم فقي، وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية، إن هناك علاقات أخوية كبيرة تأسست على روابط أسرية مع مصر .

وأوضح خلال مؤتمر صحفى مشترك مع د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن هناك دورا لمصر مميز فى بناء الدولة الصومالية واعادة بناء الأمل الأممي فى الصومال.



وأوضح أن وحدة الصومال كان من بين أولويات الأجندة السياسية والدبلوماسية المصرية.

وأشار وزير خارجية جمهورية الصومال إلى أن هناك توترات غير مسبوقة تواجه المنطقة.

ونوه إلى أن إعلان أنقرة كان بفضل مصر مشيرا إلى ان إعلان أنقرة لبى طموح الصومال بفرض سيطرتها على أراضيها.

وأكد ان إعلان أنقرة أنقذ المنطقة من حريق وانفجار كبير فى القرن الإفريقى يؤثر على المنطقة.

ولفت إلى أن مصر دعمت الصومال ولم ينسى الصومال فضل مصر فى هذا الشأن.

وأكد أن الصومال ملتزمة بجميع الاتفاقيات التى وقعت مع مصر قائلا “للاتفاقيات والعهد حافظون”.

وأضاف: سيتم إنشاء منتدى رجال الأعمال المصرى الصومالى فى القريب.

وأشار إلى رفع المقاعد الخاصة بالمنح المصرية للصومال إلى 450 مقعدا.

كما تم التأكيد على دعم مصر للأمن الشرطى والجيش باللصومال.

وشدد على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأختتم حديثه قائلا “حفظ الله مصر للمصريين وللعروبة ”.

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